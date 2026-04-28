Netflix y la Academia de Cine buscan nuevos talentos: cómo sumarse al Laboratorio Impulsar

Resumen para apurados
- Netflix y la Academia de Cine abren en Argentina el Laboratorio Impulsar para jóvenes talentos hasta el 30 de abril, buscando fomentar nuevos proyectos de cine y series nacionales.
- La iniciativa seleccionará 14 proyectos que recibirán formación intensiva y tutorías especializadas. El proceso incluye etapas virtuales y presenciales con apoyo económico incluido.
- El programa culmina con presentaciones ante ejecutivos de Netflix, abriendo puertas a mercados internacionales y garantizando la profesionalización del cine federal a largo plazo.
En un escenario donde hacer cine en Argentina implica cada vez más desafíos, una nueva convocatoria busca abrir puertas concretas a las próximas generaciones. Se trata del Laboratorio Impulsar, una iniciativa de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina junto al Fondo Netflix para el desarrollo de las habilidades y la industria audiovisual.
La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a jóvenes realizadores de todo el país que cuenten con proyectos en desarrollo.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 35 años, argentinas o residentes legales, que acrediten experiencia previa en cine o televisión.
Cada proyecto debe ser presentado por una dupla de director/a y productor/a, quienes deben haber participado previamente en al menos una película o serie estrenada o seleccionada en festivales.
Además, se exige acreditar residencia en la región desde la que se postulan.
Qué tipo de proyectos se pueden presentar
El programa contempla dos categorías:
- Largometraje de ficción
- Serie o miniserie de ficción
En total, se seleccionarán 14 proyectos: 7 largometrajes y 7 series o miniseries.
El enfoque es federal, por lo que se buscará una representación diversa de regiones y miradas.
Qué ofrece el Laboratorio Impulsar
Los proyectos seleccionados participarán de un programa de formación intensivo que incluye:
- Tutorías especializadas individuales y grupales
- Clases magistrales y talleres
- Mentorías en guion, dirección, producción, arte y fotografía
- Formación en financiamiento, venta y distribución
- Trabajo sobre carpeta y pitch
Además, cada proyecto recibirá apoyo económico para desarrollar un teaser u otros materiales audiovisuales, fundamentales para su presentación final.
Cómo es el programa: etapas y duración
El laboratorio tendrá una duración total estimada de 4 a 6 meses y se desarrollará en dos etapas:
Etapa 1 (virtual):
Trabajo intensivo con tutores y mentores para desarrollar el proyecto, mejorar su narrativa y preparar materiales de presentación.
Etapa 2 (presencial en Buenos Aires):
Dos jornadas intensivas con prácticas de pitch, revisión de proyectos y encuentros con referentes de la industria.
En esta instancia final, los participantes deberán presentar su proyecto en un pitch de hasta cinco minutos frente a productores, curadores y ejecutivos, incluyendo referentes de Netflix.
Los traslados y la estadía están cubiertos para quienes no residan en el AMBA.
Qué materiales hay que presentar
La inscripción requiere una carpeta digital completa con información del proyecto y del equipo. Entre los principales requisitos se incluyen:
- Datos personales, DNI y biografías
- Comprobante de residencia
- Logline y sinopsis
- Tratamiento o guion
- Nota de dirección y producción
- Propuesta estética
- Plan financiero y presupuesto
En el caso de series, también se solicita el guion del primer episodio y el desarrollo de la temporada.
Cómo inscribirse
La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible en los canales oficiales de la organización.
Para más información:
- Instagram: @laboratorioimpulsar
- Correo: lab.impulsar@academiadecine.org.ar
Además de la formación, el programa incluye una instancia final de presentación ante referentes de la industria nacional e internacional, lo que abre la posibilidad de generar vínculos, financiamiento o desarrollo futuro.
Aunque la selección no garantiza la producción de los proyectos, sí ofrece herramientas concretas para profesionalizarlos y acercarlos al mercado audiovisual.