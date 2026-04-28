Netflix y la Academia de Cine buscan nuevos talentos: cómo sumarse al Laboratorio Impulsar

En un escenario donde hacer cine en Argentina implica cada vez más desafíos, una nueva convocatoria busca abrir puertas concretas a las próximas generaciones. Se trata del Laboratorio Impulsar, una iniciativa de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina junto al Fondo Netflix para el desarrollo de las habilidades y la industria audiovisual.