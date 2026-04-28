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Netflix y la Academia de Cine buscan nuevos talentos: cómo sumarse al Laboratorio Impulsar

El programa federal de formación audiovisual esta dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años con proyectos en desarrollo y la inscripción estará abierta hasta el 30 de abril.

PROGRAMA. Seleccionará proyectos de largometraje y series que recibirán formación, tutorías y la posibilidad de presentarse ante profesionales del sector. PROGRAMA. Seleccionará proyectos de largometraje y series que recibirán formación, tutorías y la posibilidad de presentarse ante profesionales del sector. / NETFLIX
28 Abril 2026

Resumen para apurados

  • Netflix y la Academia de Cine abren en Argentina el Laboratorio Impulsar para jóvenes talentos hasta el 30 de abril, buscando fomentar nuevos proyectos de cine y series nacionales.
  • La iniciativa seleccionará 14 proyectos que recibirán formación intensiva y tutorías especializadas. El proceso incluye etapas virtuales y presenciales con apoyo económico incluido.
  • El programa culmina con presentaciones ante ejecutivos de Netflix, abriendo puertas a mercados internacionales y garantizando la profesionalización del cine federal a largo plazo.
Resumen generado con IA

En un escenario donde hacer cine en Argentina implica cada vez más desafíos, una nueva convocatoria busca abrir puertas concretas a las próximas generaciones. Se trata del Laboratorio Impulsar, una iniciativa de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina junto al Fondo Netflix para el desarrollo de las habilidades y la industria audiovisual.

La inscripción estará abierta hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a jóvenes realizadores de todo el país que cuenten con proyectos en desarrollo.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 35 años, argentinas o residentes legales, que acrediten experiencia previa en cine o televisión.

Cada proyecto debe ser presentado por una dupla de director/a y productor/a, quienes deben haber participado previamente en al menos una película o serie estrenada o seleccionada en festivales.

Además, se exige acreditar residencia en la región desde la que se postulan.

Qué tipo de proyectos se pueden presentar

El programa contempla dos categorías:

- Largometraje de ficción

- Serie o miniserie de ficción

En total, se seleccionarán 14 proyectos: 7 largometrajes y 7 series o miniseries.

El enfoque es federal, por lo que se buscará una representación diversa de regiones y miradas.

Qué ofrece el Laboratorio Impulsar

Los proyectos seleccionados participarán de un programa de formación intensivo que incluye:

- Tutorías especializadas individuales y grupales

- Clases magistrales y talleres

- Mentorías en guion, dirección, producción, arte y fotografía

- Formación en financiamiento, venta y distribución

- Trabajo sobre carpeta y pitch

Además, cada proyecto recibirá apoyo económico para desarrollar un teaser u otros materiales audiovisuales, fundamentales para su presentación final.

Cómo es el programa: etapas y duración

El laboratorio tendrá una duración total estimada de 4 a 6 meses y se desarrollará en dos etapas:

Etapa 1 (virtual):

Trabajo intensivo con tutores y mentores para desarrollar el proyecto, mejorar su narrativa y preparar materiales de presentación.

Etapa 2 (presencial en Buenos Aires):

Dos jornadas intensivas con prácticas de pitch, revisión de proyectos y encuentros con referentes de la industria.

En esta instancia final, los participantes deberán presentar su proyecto en un pitch de hasta cinco minutos frente a productores, curadores y ejecutivos, incluyendo referentes de Netflix.

Los traslados y la estadía están cubiertos para quienes no residan en el AMBA.

Qué materiales hay que presentar

La inscripción requiere una carpeta digital completa con información del proyecto y del equipo. Entre los principales requisitos se incluyen:

- Datos personales, DNI y biografías

- Comprobante de residencia

- Logline y sinopsis

- Tratamiento o guion

- Nota de dirección y producción

- Propuesta estética

- Plan financiero y presupuesto

En el caso de series, también se solicita el guion del primer episodio y el desarrollo de la temporada.

Cómo inscribirse

La inscripción se realiza a través de un formulario online disponible en los canales oficiales de la organización.

Para más información:

- Instagram: @laboratorioimpulsar

- Correo: lab.impulsar@academiadecine.org.ar

Además de la formación, el programa incluye una instancia final de presentación ante referentes de la industria nacional e internacional, lo que abre la posibilidad de generar vínculos, financiamiento o desarrollo futuro.

Aunque la selección no garantiza la producción de los proyectos, sí ofrece herramientas concretas para profesionalizarlos y acercarlos al mercado audiovisual. 

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