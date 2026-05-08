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Horóscopo chino: los signos que tendrán más oportunidades y crecimiento en mayo, según Ludovica Squirru

Tres signos del zodíaco oriental atravesarán un período favorable para concretar proyectos, recibir reconocimientos y consolidar cambios importantes.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru adelantó que los signos de Gallo, Perro y Chancho tendrán oportunidades de crecimiento y expansión durante mayo debido a las alineaciones del horóscopo chino.
  • En el marco del año del Caballo de Fuego, el Gallo deberá evitar excesos, el Perro enfrentará aprendizajes con cautela y el Chancho consolidará proyectos previos con autonomía.
  • Estas predicciones anticipan una etapa de transformación personal y laboral. La disciplina y la discreción serán factores determinantes para consolidar éxitos en el largo plazo.
Resumen generado con IA

Mayo llega con movimientos importantes dentro del horóscopo chino y, según las predicciones de Ludovica Squirru, algunos signos atravesarán semanas especialmente favorables para crecer, tomar decisiones y aprovechar nuevas oportunidades. La especialista anticipó que ciertas energías estarán alineadas con el avance personal, laboral y económico.

En el marco del año del Caballo de Fuego, habrá signos que sentirán un impulso extra para concretar proyectos, iniciar cambios y salir de situaciones estancadas. Para muchos, este mes podría marcar el comienzo de una etapa de transformación y expansión en distintos aspectos de la vida.

Horóscopo chino: los signos que tendrán más oportunidades y crecimiento en mayo, según Ludovica Squirru

Gallo: crecimiento con cuidado ante los excesos

Para el signo del Gallo, mayo se presenta como un mes de oportunidades tanto en el plano emocional como en el laboral. Ludovica Squirru aseguró que será uno de los signos favorecidos del año, con posibilidades concretas de crecimiento y expansión.

Sin embargo, también advirtió sobre ciertos riesgos vinculados a la intensidad emocional y a las decisiones impulsivas. “Su suerte se repartirá entre las oportunidades y la responsabilidad ante excesos”, explicó.

Además, remarcó que “la intensidad puede llevar a buscar soluciones rápidas o poco saludables” y sostuvo que mantener la disciplina será fundamental para preservar el bienestar y evitar complicaciones innecesarias.

Perro y Chancho: avances, reconocimientos y consolidación

En el caso del Perro, la astróloga anticipó un período marcado por aprendizajes y situaciones caóticas, aunque con resultados positivos en distintos ámbitos. “Logrará concretar avances, pero se podrán ver reflejados con mucha cautela”, indicó.

Según detalló, mayo podría traer reconocimientos, contratos o logros personales importantes. No obstante, recomendó actuar con discreción y prestar atención a los detalles para no poner en riesgo esos avances.

Por otro lado, el Chancho tendrá un mes favorable para consolidar proyectos y fortalecer procesos ya iniciados. “En este mes de mayo podrá consolidar sin exponerse”, afirmó Squirru.

La especialista explicó que los resultados llegarán como consecuencia del trabajo realizado anteriormente y destacó que será un período ideal para confiar en las propias decisiones. “Hacia la segunda mitad, será clave confiar en el propio criterio y no depender de la validación externa”, concluyó.

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