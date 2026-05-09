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Qué le pasa al cuerpo cuando una persona duerme boca abajo, según especialistas

Aunque esta postura ayuda a reducir los ronquidos en algunas personas, médicos advierten sobre los efectos que puede generar en la columna y la calidad del sueño.

Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos boca abajo. Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos boca abajo. Clarín
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten que dormir boca abajo afecta la columna y la respiración por la desalineación cervical, impactando la salud de quienes eligen esta postura habitualmente.
  • La rotación forzada del cuello genera contracturas, mientras la presión torácica dificulta respirar. Médicos sugieren almohadas bajo la cadera para mitigar daños a largo plazo.
  • Corregir este hábito previene dolores crónicos y mejora la calidad del sueño. La recomendación médica busca reducir la incidencia de fatiga y trastornos musculares en la sociedad.
Resumen generado con IA

Dormir boca abajo es una de las posiciones más comunes al momento de descansar, aunque también una de las más cuestionadas por especialistas en salud y postura corporal. Si bien algunas personas aseguran sentirse más cómodas en esa posición, distintos estudios médicos advierten que puede generar consecuencias negativas en el cuello, la espalda y la respiración.

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Los expertos sostienen que la postura ideal para mantener alineada la columna suele ser boca arriba. Sin embargo, no siempre resulta cómoda para todos y muchas personas terminan eligiendo dormir boca abajo de manera habitual, incluso sin notar los efectos que esto puede provocar con el paso del tiempo.

Los problemas que puede causar dormir boca abajo

Uno de los sectores más afectados por esta postura es el cuello. Al dormir boca abajo, la cabeza permanece girada durante varias horas, lo que obliga a las cervicales a mantenerse forzadas y fuera de alineación con la columna vertebral.

Esta tensión puede generar:

  • Contracturas
  • Dolor cervical
  • Rigidez muscular
  • Molestias en hombros y espalda

Cómo afecta esta postura a la respiración

Otro de los puntos que preocupa a los especialistas es el impacto que dormir boca abajo puede tener sobre la respiración. Esta posición ejerce presión sobre la caja torácica y dificulta la expansión natural del pecho al respirar.

También es frecuente que la persona hunda parcialmente el rostro en la almohada, lo que obliga a realizar un esfuerzo extra para respirar durante la noche.

Según estudios médicos, esta dificultad respiratoria podría estar relacionada con:

  • Pesadillas
  • Sueño de menor calidad
  • Aumento de la ansiedad
  • Problemas respiratorios durante el descanso

Por ejemplo, puede ayudar a disminuir los ronquidos, ya que dormir boca arriba suele favorecerlos. Además, algunas personas encuentran alivio en dolores de brazos y hombros cuando descansan en esta postura.

Desde Clínica Mayo recomiendan algunos cuidados para quienes solo logran dormir boca abajo. Entre ellos, colocar una almohada debajo de la cadera y la parte inferior del abdomen para reducir la tensión sobre la espalda y mejorar la alineación corporal durante el descanso.

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