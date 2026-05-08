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¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán

A sacar los abrigos y las frazadas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada particularmente fría.

¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán
Hace 16 Min

El otoño se hará sentir con fuerza este sábado 9 de mayo en San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada fría, húmeda y mayormente gris, ideal para quedarse en casa o salir bien abrigado.

Las condiciones del tiempo estarán marcadas por lloviznas durante la mañana y una importante nubosidad a lo largo de todo el día. Además, las temperaturas se mantendrán bajas: la mínima será de apenas 5° y la máxima no superará los 10°.

El amanecer tucumano tendrá un ambiente fresco y húmedo, con sensación térmica aún más baja por la presencia del viento y la humedad. Hacia la tarde, aunque las precipitaciones perderían intensidad, el cielo seguirá cubierto y el frío continuará siendo protagonista.

El pronóstico anticipa un sábado típicamente otoñal, con poco sol y temperaturas que invitarán a sacar camperas, bufandas y bebidas calientes. 

Para quienes tengan planes al aire libre, la recomendación será salir preparados para una jornada inestable y muy fresca.

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