¿Se adelanta el invierno? Así estará el clima este sábado en Tucumán

El otoño se hará sentir con fuerza este sábado 9 de mayo en San Miguel de Tucumán y gran parte de la provincia. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada fría, húmeda y mayormente gris, ideal para quedarse en casa o salir bien abrigado.
Las condiciones del tiempo estarán marcadas por lloviznas durante la mañana y una importante nubosidad a lo largo de todo el día. Además, las temperaturas se mantendrán bajas: la mínima será de apenas 5° y la máxima no superará los 10°.
El amanecer tucumano tendrá un ambiente fresco y húmedo, con sensación térmica aún más baja por la presencia del viento y la humedad. Hacia la tarde, aunque las precipitaciones perderían intensidad, el cielo seguirá cubierto y el frío continuará siendo protagonista.
El pronóstico anticipa un sábado típicamente otoñal, con poco sol y temperaturas que invitarán a sacar camperas, bufandas y bebidas calientes.
Para quienes tengan planes al aire libre, la recomendación será salir preparados para una jornada inestable y muy fresca.