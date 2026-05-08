Liga Tucumana: Famaillá pisó fuerte en Bella Vista y mira a todos desde arriba

El encuentro tuvo un desarrollo intenso y cambiante. Famaillá arrancó con autoridad y efectividad, apoyado en la gran actuación de Tomás Ruiseñol, autor de dos goles que le dieron al visitante una ventaja de 2-0. Sin embargo, el partido se complicó tras la expulsión de José Aguilar, lo que permitió la reacción de Bella Vista, que logró descontar antes del entretiempo mediante Nicolás Herrera.