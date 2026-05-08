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Liga Tucumana: Famaillá pisó fuerte en Bella Vista y mira a todos desde arriba

El equipo de Ernesto Luna (h) venció 3-2 al "Gaucho" en un duelo vibrante y se consolidó como líder absoluto de la Zona D con 16 unidades. Con goles de Ruiseñol y Collante, el "Fama" mostró autoridad para sostenerse en lo más alto del torneo.

GRAN MOMENTO. Famaillá suma 16 puntos sobre 18 posibles en este inicio de la Liga Tucumana. GRAN MOMENTO. Famaillá suma 16 puntos sobre 18 posibles en este inicio de la Liga Tucumana. Gentileza Esteban Pavón
08 Mayo 2026

Famaillá volvió a consolidarse como el gran protagonista del Torneo Apertura “Martín Machete Robles” tras conseguir una trabajada victoria como visitante ante Bella Vista por 3 a 2, en el adelanto de la sexta fecha de la zona D. Con este resultado, el equipo dirigido por Ernesto Luna (h) alcanzó los 16 puntos y se mantiene como líder absoluto del certamen, ratificando su condición de candidato.

El encuentro tuvo un desarrollo intenso y cambiante. Famaillá arrancó con autoridad y efectividad, apoyado en la gran actuación de Tomás Ruiseñol, autor de dos goles que le dieron al visitante una ventaja de 2-0. Sin embargo, el partido se complicó tras la expulsión de José Aguilar, lo que permitió la reacción de Bella Vista, que logró descontar antes del entretiempo mediante Nicolás Herrera.

En el complemento, Famaillá volvió a golpear en un momento clave: el capitán Gerardo Collante amplió la diferencia con el 3-1, dándole aire al conjunto visitante. Bella Vista no bajó los brazos y sobre el final Ramiro Mercado marcó el 3-2 definitivo, aunque sin tiempo suficiente para igualar el marcador.

Con este triunfo, Famaillá no solo suma tres puntos vitales, sino que también reafirma su buen presente futbolístico, mostrando carácter, orden y variantes ofensivas para sostenerse en la cima del campeonato.

Agenda completa de la sexta fecha

La sexta jornada del Torneo Apertura continuará con una programación extensa que abarcará todo el fin de semana y parte de la próxima semana:

Sábado

Grupo A: All Boys vs. Villa Mitre

Grupo E: Unión Simoca vs. Azucarera Argentina

Grupo E: Santa Rosa vs. San Ramón

Grupo F: Deportivo Marapa vs. Santa Ana

Interzonal: Unión del Norte vs. Argentinos del Norte

Domingo (14 partidos)

Grupo A: San José vs. Central Norte (16 hs)

Grupo A: Juventud Unida vs. Talleres (clásico de Tafí Viejo)

Grupo B: Amalia vs. Sportivo Guzmán

Grupo C: San Lorenzo de Delfín Gallo vs. Atlético Concepción 

Grupo C: Lastenia vs. Cruz Alta

Grupo C: Garmendia FC vs. San Juan

Grupo D: San Fernando vs. San Pablo

Grupo D: Almirante Brown vs. Santa Lucía FC

Grupo E: La Providencia vs. Concepción FC

Grupo E: Ñuñorco vs. Alto Verde 

Grupo F: San Lorenzo de Santa Ana vs. Deportivo Aguilares

Grupo F: Deportivo Llorens vs. Graneros

Grupo F: Sportivo Trinidad vs. Jorge Newbery (en Azucarera)

Martes

Grupo B: Atlético vs. San Antonio (en San Jorge)

Miércoles

San Martín vs. Tucumán Central

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