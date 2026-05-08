Liga Tucumana: Famaillá pisó fuerte en Bella Vista y mira a todos desde arriba
El equipo de Ernesto Luna (h) venció 3-2 al "Gaucho" en un duelo vibrante y se consolidó como líder absoluto de la Zona D con 16 unidades. Con goles de Ruiseñol y Collante, el "Fama" mostró autoridad para sostenerse en lo más alto del torneo.
Famaillá volvió a consolidarse como el gran protagonista del Torneo Apertura “Martín Machete Robles” tras conseguir una trabajada victoria como visitante ante Bella Vista por 3 a 2, en el adelanto de la sexta fecha de la zona D. Con este resultado, el equipo dirigido por Ernesto Luna (h) alcanzó los 16 puntos y se mantiene como líder absoluto del certamen, ratificando su condición de candidato.
El encuentro tuvo un desarrollo intenso y cambiante. Famaillá arrancó con autoridad y efectividad, apoyado en la gran actuación de Tomás Ruiseñol, autor de dos goles que le dieron al visitante una ventaja de 2-0. Sin embargo, el partido se complicó tras la expulsión de José Aguilar, lo que permitió la reacción de Bella Vista, que logró descontar antes del entretiempo mediante Nicolás Herrera.
En el complemento, Famaillá volvió a golpear en un momento clave: el capitán Gerardo Collante amplió la diferencia con el 3-1, dándole aire al conjunto visitante. Bella Vista no bajó los brazos y sobre el final Ramiro Mercado marcó el 3-2 definitivo, aunque sin tiempo suficiente para igualar el marcador.
Con este triunfo, Famaillá no solo suma tres puntos vitales, sino que también reafirma su buen presente futbolístico, mostrando carácter, orden y variantes ofensivas para sostenerse en la cima del campeonato.
Agenda completa de la sexta fecha
La sexta jornada del Torneo Apertura continuará con una programación extensa que abarcará todo el fin de semana y parte de la próxima semana:
Sábado
Grupo A: All Boys vs. Villa Mitre
Grupo E: Unión Simoca vs. Azucarera Argentina
Grupo E: Santa Rosa vs. San Ramón
Grupo F: Deportivo Marapa vs. Santa Ana
Interzonal: Unión del Norte vs. Argentinos del Norte
Domingo (14 partidos)
Grupo A: San José vs. Central Norte (16 hs)
Grupo A: Juventud Unida vs. Talleres (clásico de Tafí Viejo)
Grupo B: Amalia vs. Sportivo Guzmán
Grupo C: San Lorenzo de Delfín Gallo vs. Atlético Concepción
Grupo C: Lastenia vs. Cruz Alta
Grupo C: Garmendia FC vs. San Juan
Grupo D: San Fernando vs. San Pablo
Grupo D: Almirante Brown vs. Santa Lucía FC
Grupo E: La Providencia vs. Concepción FC
Grupo E: Ñuñorco vs. Alto Verde
Grupo F: San Lorenzo de Santa Ana vs. Deportivo Aguilares
Grupo F: Deportivo Llorens vs. Graneros
Grupo F: Sportivo Trinidad vs. Jorge Newbery (en Azucarera)
Martes
Grupo B: Atlético vs. San Antonio (en San Jorge)
Miércoles
San Martín vs. Tucumán Central