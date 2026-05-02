Famaillá empató, pero sigue firme en la cima de la Liga Tucumana

En la quinta jornada, Famaillá igualó en su compromiso luego de haberse puesto en ventaja con un gol de Brahian Núñez. Sin embargo, el equipo no pudo sostener la diferencia y terminó repartiendo puntos ante Santa Lucía FC, que encontró la igualdad a través de Marcelo Rodríguez. Más allá del empate, el resultado le permitió al conjunto de Famaillá conservar el liderazgo del grupo y mantenerse como uno de los equipos más regulares del torneo.