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Famaillá empató, pero sigue firme en la cima de la Liga Tucumana

Igualó 1-1 ante Santa Lucía FC y se mantiene como líder del Grupo D con 13 puntos. En una zona cada vez más pareja, el equipo de Ernesto Luna sostiene su regularidad y sigue marcando el rumbo del Torneo Apertura.

Famaillá empató, pero sigue firme en la cima de la Liga Tucumana Prensa Famaillá/ Esteban Pavón.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Famaillá empató 1-1 ante Santa Lucía FC por la quinta fecha del Torneo Apertura y se mantiene como único líder del Grupo D de la Liga Tucumana con 13 puntos acumulados.
  • Tras abrir el marcador con gol de Brahian Núñez, el equipo de Ernesto Luna no sostuvo la ventaja. La jornada también destacó por el primer triunfo de Unión del Norte ante San Lorenzo.
  • La regularidad táctica de Famaillá en una zona de alta paridad refuerza su candidatura al título. Los próximos cruces serán determinantes para consolidar su ventaja en la tabla.
Resumen generado con IA

Famaillá continúa siendo el líder del Grupo D del Torneo Apertura de la Liga Tucumana, sosteniendo una campaña sólida que lo mantiene en lo más alto de la tabla con 13 puntos. El conjunto dirigido por Ernesto Luna -hijo- atraviesa un presente positivo, en una zona donde la paridad empieza a marcar el ritmo del campeonato y cada fecha se vuelve determinante.

En la quinta jornada, Famaillá igualó en su compromiso luego de haberse puesto en ventaja con un gol de Brahian Núñez. Sin embargo, el equipo no pudo sostener la diferencia y terminó repartiendo puntos ante Santa Lucía FC, que encontró la igualdad a través de Marcelo Rodríguez. Más allá del empate, el resultado le permitió al conjunto de Famaillá conservar el liderazgo del grupo y mantenerse como uno de los equipos más regulares del torneo.

El equipo se apoya en su orden táctico, su capacidad para competir en partidos cerrados y la regularidad que viene mostrando desde el inicio del certamen. En un grupo muy disputado, cada punto suma valor y Famaillá ha sabido capitalizar su buen arranque para sostenerse en la cima.

El Grupo C dejó una jornada con resultados importantes y movimientos en la tabla. Unión del Norte consiguió su primera victoria del torneo tras imponerse 3 a 2 a San Lorenzo (Delfín Gallo), logrando cortar una racha de tres empates consecutivos sin goles. El equipo celebró su primer triunfo gracias a los tantos de Iván Navarro (2) y Maximiliano Ávila, mientras que para San Lorenzo anotaron Ignacio Coronel y Francisco Bedmar.

En el encuentro interzonal, Amalia consiguió una valiosa victoria como visitante al superar 2 a 1 a Garmendia FC. El equipo logró revertir el resultado con un doblete de Julio Páez, mientras que Braian Valenzuela había puesto en ventaja al conjunto local. El triunfo le permite a Amalia seguir sumando confianza en una zona exigente.

Programación del domingo

Villa Mitre vs Experimental (en Central Norte)

Juventud Unida vs San José

Talleres vs Central Norte

San Pablo vs Ateneo Parroquial Alderetes

Almirante Brown vs Bella Vista

San Fernando vs All Boys

Lunes

Atlético vs Sportivo Guzmán (en cancha de San Jorge)

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