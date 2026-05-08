Marcelo Gallardo revolucionó Salta para ver el partido de San Martín en la Copa Argentina

La visita tenía un motivo especial: acompañar a Nahuel Gallardo, que fue titular en San Martín y que además este sábado cumple años. Por ese motivo, antes del inicio del partido hubo un gesto que no pasó desapercibido. Cuando los jugadores salieron rumbo al campo de juego, varios levantaron los brazos y saludaron en dirección a la zona de palcos, en donde estaba ubicada la familia Gallardo. Esa fue una escena que mezcló afecto y complicidad en medio de una noche cargada de tensión.