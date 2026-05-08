El 1x1 de San Martín: los puntajes de la eliminación por penales de la Copa Argentina

San Martín cumplió con una actuación sólida ante Banfield, pero no le alcanzó para sellar la clasificación. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, el "Santo" cayó 5-4 en los penales y se despidió de la Copa Argentina en los 16avos de final. A continuación, repasá los puntajes de un equipo conducido por Andrés Yllana que mostró un buen rendimiento, pero al que le faltó el golpe final para avanzar de ronda.
Nahuel Manganelli (6)
No tuvo demasiado trabajo, pero cada vez que lo llamaron a responder lo hizo con autoridad. Demostró que puede ser una alternativa confiable para Sand.
Tiago Peñalba (6)
Sólido en la marca, no se complicó nunca. Hizo siempre lo que la situación ameritaba. Además, fue una salida limpia desde el fondo.
Nicolás Ferreyra (6)
Fue la voz de mando del “Santo”. Sólido en el juego aéreo, se mostró firme cada vez que lo exigieron. Además colaboró en acomodar a sus compañeros de zaga.
Nahuel Gallardo (3)
En el partido no tuvo mayores complicaciones porque Banfield no atacó demasiado. Falló el penal que significó el penal de la eliminación.
Elías López (6)
En la parte defensiva no sufrió para nada. Cumplió cortando los circuitos ofensivos del “Taladro” por su sector. Le faltó lucidez en los últimos metros.
Laureano Rodríguez (6)
Se plantó como un “5” clásico y demostró que es en donde que mejor siente. Además, estuvo correcto con la pelota en los pies.
Santiago Briñone (5)
No participó tanto en la generación del juego y eso le restó puntaje porque esa era su función principal. No estuvo finos en los pases.
Matías García (4)
Lo que demostró en Salta explica por qué Yllana no le da más minutos en la Primera Nacional. Desconectado y apático perdió casi siempre que intentó la personal.
Benjamín Borasi (6)
Comenzó bien, pero se fue apagando con el correr de los minutos. Igualmente eso no le impidió definir con clase para marcar el 1 a 0.
Luca Arfaras (5)
Muestra mucha actitud y nunca da una pelota por perdida, pero da la impresión que no se siente cómodo como “9” clásico. Igualmente cumplió con lo que se esperaba de él.
Alan Cisnero (7)
Es el mejor jugador de San Martín en la temporada y lo confirmó en este partido. Banfield nunca encontró cómo detenerlo cada vez que encaró.
Jorge Juárez (-)
Se paró como un volante por derecha e intentó romper la defensa de Banfield con vértigo y explosión. En la marca se mostró firme.
Luciano Ferreyra (-)
Intentó generar desequilibrio parado como extremo por izquierda, pero no tuvo demasiadas chances desde su ingreso al partido. En la tanda de penales definió con clase.
Diego Diellos (-)
Saltó al campo cuando ya casi no quedaba tiempo y prácticamente no tuvo contacto con el balón. En los minutos que tuvo en cancha no gravitó.
Lucas Diarte (-)
También ingresó con el partido casi terminado. Intentó surcar la banda por la izquierda, pero no tuvo demasiada injerencia en los minutos que tuvo en cancha.