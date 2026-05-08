El 1x1 de San Martín: los puntajes de la eliminación por penales de la Copa Argentina

San Martín cumplió con una actuación sólida ante Banfield, pero no le alcanzó para sellar la clasificación. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos, el "Santo" cayó 5-4 en los penales y se despidió de la Copa Argentina en los 16avos de final. A continuación, repasá los puntajes de un equipo conducido por Andrés Yllana que mostró un buen rendimiento, pero al que le faltó el golpe final para avanzar de ronda.