De mayor a menor: los motivos por los que San Martín no pudo sostener su ventaja contra Banfield

La derrota por penales de San Martín contra Banfield, por los 16avos de la Copa Argentina, cayó como un baldazo de agua fría en Bolívar y Pellegrini. Los motivos pueden ser varios, pero todos desembocan en una misma sensación: la de haber desperdiciado una oportunidad enorme de avanzar en el certamen federal. El escenario estaba servido: un rival de Primera pero herido, un trámite en el que se había hecho méritos suficientes para ganar y una ventaja justificada en el marcador. Sin embargo, el equipo no supo sostener el planteo táctico que Andrés Yllana había propuesto en la primera parte, y tal vez ese fue su mayor pecado.