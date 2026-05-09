Una peña a beneficio de familias con tratamiento oncológico infantil

Hace siete años, tuvo lugar la primera Peña de Bartito, surgida de la iniciativa solidaria de familiares, amigos y la comunidad para acompañar a Bartolomé Mirande Cabello durante su tratamiento oncologico. Hoy, sus padres, MatÍas Mirande y Huerto Cabello, junto a la Fundación SOI (integrada por familias que han atravesado la experiencia del cáncer infantil), retoman la idea como homenaje a su hijo y proyectan un objetivo ambicioso y urgente: la construcción de la Casa SOI, que sirva de albergue a quienes enfrentan ese desafío.