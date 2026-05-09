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Una peña a beneficio de familias con tratamiento oncológico infantil

Proyectan la construcción de la Casa SOI, que sirva de albergue a quienes enfrentan ese desafío.

Una peña a beneficio de familias con tratamiento oncológico infantil
Hace 1 Hs

Hace siete años, tuvo lugar la primera Peña de Bartito, surgida de la iniciativa solidaria de familiares, amigos y la comunidad para acompañar a Bartolomé Mirande Cabello durante su tratamiento oncologico. Hoy, sus padres, MatÍas Mirande y Huerto Cabello, junto a la Fundación SOI (integrada por familias que han atravesado la experiencia del cáncer infantil), retoman la idea como homenaje a su hijo y proyectan un objetivo ambicioso y urgente: la construcción de la Casa SOI, que sirva de albergue a quienes enfrentan ese desafío.

Así, música y esperanza se reunirán esta tarde desde las 19 en el Cardenales Rugby Club (Silvano Bores 447), con el objetivo de recaudar fondos para este proyecto solidario, expresión del compromiso social con quienes más necesitan en instantes de profunda angustia. Se pretende construir un espacio de alojamiento, contención emocional y asistencia para niños con cáncer y sus familiares que deben trasladarse a Tucumán para realizar sus tratamientos, brindando un hogar seguro y de contención en los momentos más difíciles.

“La segunda edición de la Peña de Bartito será un encuentro donde el arte se transforme en una herramienta de transformación real. No es solo un evento artístico; es una causa colectiva. Buscamos honrar la vida, recordar a quienes ya no están y, sobre todo, abrazar a quienes hoy siguen luchando”, expresan desde la organización.

Grilla artística

La velada contará con una destacada grilla de artistas que han donado su talento para que cada canción y aplauso se traduzca en recursos para la fundación, en la que la música funcionará como el puente necesario para visibilizar las historias que necesitan acompañamiento.

Cuál es el cáncer ocular infantil que puede detectarse de forma temprana

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Los números musicales estarán a cargo de La Yunta, Christian Herrera (foto), Las 4 Cuerdas, Sofi Salomón, Martín Rivas, Raíces Argentinas, Thiago Santucho, Pato Romano, Álvaro Rodríguez, Mellizos Díaz, Mitote, Guada Aguilar, Puesta a Punto, Poly Argañaráz, Lucas Oribio, Milo Carrera y Marta Bongiuovanni, entre otros. La danza será aportada por la academia de folclore San Francisco Solano, mientras que la conducción estará a cargo de Juli Córdoba y José Luis Pacheco.

“Cada entrada representa un ladrillo en la construcción de un sueño y un alivio para las familias que enfrentan esta dura batalla”, se señala. Se pueden hacer aportes contactando a las redes sociales de la Fundación @fundacionsoi o al celular +5493815267661.

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