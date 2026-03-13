Música cubana con “La última rumba”

- Estoy muy preocupada por la situación de Cuba, y por la del mundo en general. Mi país lleva muchos años de bloqueo y el pueblo es el que sufre todas las consecuencias. Hablo todos los días con mi familia que sigue allá, y ellos viven el día a día, el hecho de estar lejos lo hace mucho más difícil. Lo más lindo del cubano es su alegría y su dignidad. Sólo espero que vengan mejores tiempos para el mundo entero, que la gente sea más sensata, más respetuosa. Todos somos seres que habitamos un mismo planeta, no somos extraños. Todo tiempo futuro debería ser mejor.