Secciones
EspectáculosCITÁ ABASTO DE CULTURA

Música cubana con “La última rumba”

Un recorrido por distintos momentos de la trova de la mano de un cuarteto de caribeños y tucumanos.

VOCALISTA. Damarys Figueroa Mestre eligió temas representativos de Cuba. VOCALISTA. Damarys Figueroa Mestre eligió temas representativos de Cuba.
Hace 5 Hs

“Siempre es buen momento para rumbear”, sentencia Damarys Figueroa Mestre, la vocalista de una noche dedicada a los ritmos de su Cuba natal que tendrá lugar desde las 22 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), secundada por su compatriota Allier Díaz Ferrer en guitarra; y los tucumanos Nico Bulzoni en percusión y Manolo Herrera en contrabajo.

El show tendrá una inevitable carga nostálgica y de reencuentro con canciones emblemáticas de la isla. “Se titula ‘La última rumba’, porque ese es el título de una composición muy conocida que interpretaba Celeste Mendoza, y que la vamos a tocar. Nos pareció original el nombre, pero nunca habrá una rumba final”, aclara la cantante para LA GACETA.

- ¿Cuál es el repertorio que desplegarán?

- Haremos un pase por la música cubana. Vamos a interpretar temas de la trova tradicional como “Aurora”, de Manuel Corona y escrita a principios del siglo pasado, junto a canciones de la nueva trova (“Ámame como soy”, de Pablo Milanés es una de mis favoritas) y sones rumbas y guarachas como “Lágrimas negras” y “Candela”. La nostalgia estará en las bellas canciones de ambas etapas.

- La formación es nueva...

- Me encanta la idea de tocar con distintos músicos, por aparte de mi grupo Tucubanos. Es una manera de no encasillar y no acomodarme, de buscar otras maneras de interpretación. Tucumán es una provincia llena de músicos y artistas muy buenos y me parece interesante compartir con ellos.

- En este caso, con otro cubano...

- Estar con Alier en escena siempre es un gusto enorme. Es muy buen instrumentista y un excelente músico. Esta vez lo hacemos a lo grande y nos gusta, porque desde el arte que proponemos estamos defendiendo nuestra música cubana.

- ¿Cuál fue el aporte de la música de tu país a Latinoamérica?

- No cabe dudas de que los ritmos caribeños aportaron y aportan muchísimo a la música latinoamericana. La mezcla del negro esclavo con la cultura española le dio un nuevo color a la expresión musical. El fenómeno de transculturacion (término tan bien dado por Fernando Ortiz) fue un verdadero proceso de dar y recibir; un verdadero catalizador para la creación de nuevas culturas, llámense cubana, puertoriqueña, dominicana, martiniqueña, etcétera.

- ¿Te preocupa la situación que está viviendo Cuba?

- Estoy muy preocupada por la situación de Cuba, y por la del mundo en general. Mi país lleva muchos años de bloqueo y el pueblo es el que sufre todas las consecuencias. Hablo todos los días con mi familia que sigue allá, y ellos viven el día a día, el hecho de estar lejos lo hace mucho más difícil. Lo más lindo del cubano es su alegría y su dignidad. Sólo espero que vengan mejores tiempos para el mundo entero, que la gente sea más sensata, más respetuosa. Todos somos seres que habitamos un mismo planeta, no somos extraños. Todo tiempo futuro debería ser mejor.

Temas Cuba
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas
1

Tres ex Pumas y figuras internacionales: Pampas, la prueba más dura para Tarucas

Si no tenés escaleras en casa, en la ciudad podés hacer el ejercicio que reduce la muerte prematura
2

Si no tenés escaleras en casa, en la ciudad podés hacer el ejercicio que reduce la muerte prematura

Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana
3

Fórmula 1: horarios del GP de China y dónde ver a Franco Colapinto este fin de semana

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026
4

La UNC lanzará 12 tecnicaturas gratis y a distancia para estudiar en 2026

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares
5

Emprendedores argentinos crearon una app que cambia cómo se pide y paga en bares

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen
6

Cinco trucos de NotebookLM para estudiar más rápido antes de un examen

Más Noticias
Darío Monteros intimó a Soledad Molinuevo: “Las difamaciones no pueden ser toleradas”

Darío Monteros intimó a Soledad Molinuevo: “Las difamaciones no pueden ser toleradas”

El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

El Cadillal libera más agua y hay alerta en Banda del Río Salí: evacúan a familias de varios barrios

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

VIDEO. Vos no vas a hacer circo conmigo: el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

VIDEO. "Vos no vas a hacer circo conmigo": el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Comentarios