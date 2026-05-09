La Nación estableció la normativa para el acuerdo entre el Mercosur y la UE

El acuerdo Mercosur-UE constituye un hito en el comercio entre ambos bloques, al crear un marco regulatorio común que brinda previsibilidad, promoviendo así las inversiones en las cadenas productivas al tiempo que liberaliza el 84% de los aranceles de las exportaciones de los productos agroindustriales del Mercosur y establece cuotas o preferencias fijas para casi el total de los productos restantes, mejorando así el acceso al mercado europeo.