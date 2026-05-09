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La Nación estableció la normativa para el acuerdo entre el Mercosur y la UE

El “Viejo Continente” otorgó 21 cuotas para diferentes productos agroindustriales de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Hace 6 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación estableció la reglamentación para acceder a los beneficios de los contingentes arancelarios abiertos en el marco del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

La UE otorgó 21 cuotas para diferentes productos agroindustriales del Mercosur, abriendo nuevas oportunidades que consolidan a la UE como un socio comercial estratégico, mediante exportaciones de alto valor agregado realizadas por numerosas empresas argentinas altamente integradas en este flujo comercial. Entre las cuotas otorgadas se destacan las de carne bovina fresca y congelada; carne aviar y carne porcina (cuya apertura sanitaria se encuentra en negociación), ajos, ovoproductos, miel, arroz, azúcar, maíz y sorgo; etanol y productos lácteos.

En sentido inverso, el Mercosur concedió a la UE 11 contingentes arancelarios, de los cuales cuatro serán permanentes (quesos, ajos, leche maternizada y leche en polvo) mientras que otros siete (chocolates y tomates envasados) se transformarán en libre comercio después de los 10 o 14 años -según el caso- de aplicación del acuerdo. El proceso estará sujeto a un licenciamiento previo para el ingreso al territorio argentino.

El acuerdo Mercosur-UE constituye un hito en el comercio entre ambos bloques, al crear un marco regulatorio común que brinda previsibilidad, promoviendo así las inversiones en las cadenas productivas al tiempo que liberaliza el 84% de los aranceles de las exportaciones de los productos agroindustriales del Mercosur y establece cuotas o preferencias fijas para casi el total de los productos restantes, mejorando así el acceso al mercado europeo.

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