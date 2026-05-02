Entró en vigencia el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur entró ayer en vigor de manera provisional, más de 25 años después del inicio de las negociaciones, pese a las resistencias de algunos países europeos y a la espera de la ratificación definitiva en distintas instancias institucionales de la UE. El acuerdo creó un mercado integrado de más de 700 millones de personas y eliminará más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. La implementación no será inmediata para todos los productos: algunas rebajas empezarán desde hoy y otras se aplicarán de forma gradual durante períodos que irán de 7 a 18 años, dependiendo del sector. “El acuerdo es un activo de enorme valor estratégico para la Argentina. La UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 millones”, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué medidas implica el entendimiento?