Entró en vigencia el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Resumen para apurados
- La Unión Europea y el Mercosur pusieron en vigencia ayer su acuerdo comercial provisional para integrar un mercado de 700 millones de personas y eliminar el 90% de los aranceles.
- Tras 25 años de negociaciones, se inicia una quita arancelaria gradual de hasta 18 años. El pacto incluye cuotas para carnes y azúcar, beneficiando a sectores clave de la región.
- El Gobierno destaca el valor estratégico del pacto para Argentina, siendo la UE su segundo destino exportador. Se espera que este marco potencie inversiones y el flujo comercial.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur entró ayer en vigor de manera provisional, más de 25 años después del inicio de las negociaciones, pese a las resistencias de algunos países europeos y a la espera de la ratificación definitiva en distintas instancias institucionales de la UE. El acuerdo creó un mercado integrado de más de 700 millones de personas y eliminará más del 90% de los aranceles entre ambos bloques. La implementación no será inmediata para todos los productos: algunas rebajas empezarán desde hoy y otras se aplicarán de forma gradual durante períodos que irán de 7 a 18 años, dependiendo del sector. “El acuerdo es un activo de enorme valor estratégico para la Argentina. La UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 millones”, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué medidas implica el entendimiento?
Exportaciones europeas hacia el Mercosur
• Autos: el arancel actual del 35% empezará un esquema de reducción gradual. Para los vehículos de combustión el plazo será de 15 años y para los eléctricos llegará a 18 años.
• Vinos europeos: el arancel vigente del 27% se eliminará totalmente en el octavo año. Sin embargo, los vinos espumosos premium quedarán liberados desde ahora.
• Maquinaria: el arancel actual del 20% se reducirá progresivamente hasta desaparecer en un máximo de 15 años.
• Indicaciones Geográficas: el acuerdo reconocerá 344 productos europeos protegidos por denominación de origen, entre ellos vinos, aceites de oliva, jamones y otros alimentos regionales.
Exportaciones del Mercosur hacia Europa
• Carnes: para la vacuna se habilitó una cuota de 99.000 toneladas anuales con un arancel del 7,5%, mientras que para la aviar se fijó una cuota de 180.000 toneladas anuales sin aranceles.
• Azúcar: Brasil dispondrá de una cuota de 180.000 toneladas sin aranceles y Paraguay contará con un cupo adicional de 10.000 toneladas también al 0%.
• Miel: se estableció una cuota anual de 45.000 toneladas libres.
•Huevos: el cupo será de 3.000 toneladas anuales al 0%.
• Limones: la exportación quedará libre de aranceles en un plazo de siete años.
• Naranjas y mandarinas: alcanzarán el arancel cero en 10 años.