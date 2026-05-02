Acuerdo Mercosur-UE: reglamentan las condiciones de acceso para las cuotas arancelarias

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación estableció, por medio de las Resoluciones 50/2026 y 53/2026, la reglamentación para acceder a los beneficios de los contingentes arancelarios abiertos en el marco del Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). En este contexto, la UE otorgó 21 cuotas para diferentes productos agroindustriales del Mercosur, abriendo nuevas oportunidades que consolidan a la UE como un socio comercial estratégico, a través de exportaciones de alto valor agregado. Entre las cuotas otorgadas se destacan las de carne bovina fresca y congelada; carne aviar y carne porcina (cuya apertura sanitaria se encuentra en negociación), ajos, ovoproductos, miel, arroz, azúcar, maíz y sorgo; etanol y productos lácteos. En sentido inverso, el Mercosur concedió a la UE 11 contingentes arancelarios, de los cuales cuatro serán permanentes (quesos, ajos, leche maternizada y leche en polvo) mientras que otros siete (chocolates y tomates envasados) se transformarán en libre comercio después de los 10 o 14 años -según el caso- de aplicación del Acuerdo. El proceso estará sujeto a un licenciamiento previo para el ingreso al territorio argentino. El Acuerdo constituye un hito en el comercio entre ambos bloques, al crear un marco regulatorio común que brinda previsibilidad, promoviendo así las inversiones en las cadenas productivas al tiempo que liberaliza el 84% de los aranceles de las exportaciones de los productos agroindustriales del Mercosur y establece cuotas o preferencias fijas para casi el total de los productos restantes.