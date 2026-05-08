Masters de Roma: Cerúndolo brilló en su debut y Báez cayó, en una jornada marcada por la derrota de Djokovic

Francisco Cerúndolo (27°) recuperó su mejor versión en el Foro Itálico con una actuación que rozó la perfección. En apenas una hora y nueve minutos, el argentino despachó al chileno Alejandro Tabilo (35°) con un 6-0 y 6-2 que no dejó lugar a dudas sobre su jerarquía en el Masters 1000 de Roma. Con una derecha implacable y un control total del fondo de la cancha, "Fran" se metió en la tercera ronda y ahora aguarda por el desenlace del cruce entre el local Lorenzo Musetti (10°) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (58°).