Masters de Roma: Cerúndolo brilló en su debut y Báez cayó, en una jornada marcada por la derrota de Djokovic
La acción para los tenistas argentinos dejó una noticia buena y una mala. Además, la gran sorpresa fue la eliminación del mejor de la historia en su estreno ante el croata Prizmic. Mañana juegan Tirante, Navone y Etcheverry y Solana Sierra.
Resumen para apurados
- Francisco Cerúndolo avanzó en el Masters 1000 de Roma tras vencer a Tabilo este domingo, en una jornada marcada por la caída de Sebastián Báez y la sorpresiva derrota de Novak Djokovic.
- Cerúndolo se impuso con un contundente 6-0 y 6-2. En contraste, Djokovic mostró falta de ritmo físico tras su lesión y no pudo sostener la intensidad ante el joven croata Dino Prizmic.
- El torneo es la antesala clave de Roland Garros. Mañana será el turno de Etcheverry, Navone, Tirante y Sierra, quienes buscan puntos decisivos para el ranking previo al Grand Slam.
Francisco Cerúndolo (27°) recuperó su mejor versión en el Foro Itálico con una actuación que rozó la perfección. En apenas una hora y nueve minutos, el argentino despachó al chileno Alejandro Tabilo (35°) con un 6-0 y 6-2 que no dejó lugar a dudas sobre su jerarquía en el Masters 1000 de Roma. Con una derecha implacable y un control total del fondo de la cancha, "Fran" se metió en la tercera ronda y ahora aguarda por el desenlace del cruce entre el local Lorenzo Musetti (10°) y el francés Giovanni Mpetshi Perricard (58°).
La otra cara de la moneda para la delegación nacional fue la despedida prematura de Sebastián Báez (65°). El bonaerense no logró encontrar el ritmo necesario para contrarrestar la agresividad de Alexander Bublik (11°), quien se quedó con el pase de ronda tras un rápido 6-1 y 6-2. Báez sigue buscando esa regularidad que lo llevó a los primeros planos, mientras el calendario ya apunta con fuerza hacia la gran cita en París.
El gran impacto mediático del día se dio con la eliminación de Novak Djokovic (4°) a manos del joven Dino Prizmic (79°). El serbio regresaba a la competición oficial tras una lesión que lo mantuvo fuera algunos meses y esa inactividad se notó. A pesar de haber dominado el primer set con la autoridad de siempre, "Nole" fue perdiendo intensidad frente a un rival de 20 años que supo aprovechar esa falta de rodaje y las limitaciones físicas evidentes del más ganador de todos los tiempos.
Mañana continuará la acción en el último Masters antes de Roland Garros, con la presencia de cuatro argentinos.
El actual número 1 de nuestro país, Tomás Etcheverry (26°), enfrentará al italiano Mattia Belucci (80°), mientras que Mariano Navone (44°) se medirá con el canadiense Félix Auger-Aliassime (5°), y Thiago Tirante (69°) hará lo propio ante el británico Cameron Norrie (19°).
Por el lado femenino, Solana Sierra (72ª), la única representante "albiceleste" tendrá una durísima prueba ante la número 4 del mundo, la estadounidense Coco Gauff.