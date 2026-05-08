Los Pumitas van por otra hazaña: qué necesitan para ser campeones del Rugby Championship M-20
El seleccionado argentino juvenil enfrentará este sábado a Australia tras la histórica victoria contra los All Blacks M-20. Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda necesitan ganar con bonus y esperar una combinación de resultados para quedarse con el título.
Resumen para apurados
- Los Pumitas enfrentan a Australia este sábado por la última fecha del Rugby Championship M20 con el objetivo de ser campeones tras su histórica victoria ante Nueva Zelanda.
- El equipo de Fernández Miranda debe ganar con bonus ofensivo y esperar que Sudáfrica pierda ante Nueva Zelanda, buscando revertir una desventaja en la diferencia de puntos.
- Más allá de los resultados, el desempeño histórico fortalece la confianza del plantel de cara al Mundial de Georgia y consolida el recambio generacional del rugby nacional.
Después de conseguir una victoria histórica frente a Nueva Zelanda, el seleccionado argentino juvenil de rugby afrontará este sábado un nuevo desafío con sabor a final. Los Pumitas enfrentarán a Australia por la última fecha del Rugby Championship M20 con la ilusión intacta de consagrarse campeones del torneo por primera vez. El partido contará con la presencia de tres tucumanos como titulares (Tomás Dande, Simón Pfister y Benjamín Farías Cerioni) y el salteño Pedro Coll, que juega en Tarucas.
El encuentro se disputará desde las 9 y podrá verse por ESPN 2 y Disney+. Más allá del envión anímico que significó derrotar a los All Blacks M20, el conjunto dirigido por Nicolás Fernández Miranda sabe que necesitará un partido casi perfecto y también una ayuda externa para alcanzar el título.
Un triunfo obligatorio y con bonus
La primera condición para mantener viva la ilusión es clara: Los Pumitas deben vencer a Australia y sumar el punto bonus ofensivo, algo que conseguirán únicamente si apoyan al menos cuatro tries durante el partido.
Para ese compromiso, el cuerpo técnico realizará tres modificaciones respecto al equipo que logró la histórica victoria frente a Nueva Zelanda. Ingresarán Farías Cerioni como pilar izquierdo, el capitán Tomás Dande en la posición de octavo y Benjamín Ledesma Arocena como wing.
La presencia de Dande representa además un nuevo protagonismo tucumano dentro del seleccionado juvenil. El forward de Huirapuca volverá a liderar al equipo en un encuentro decisivo para el futuro del torneo.
El complejo escenario para ser campeón
Sin embargo, ganar no alcanzará por sí solo. Argentina depende también de lo que ocurra en el duelo entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, un partido que terminará de definir el campeonato.
El escenario ideal para Los Pumitas es que los All Blacks M-20 derroten a los Junior Springboks y que Sudáfrica no consiga ningún punto bonus, ni ofensivo ni defensivo.
Si se dan esas condiciones y Argentina logra el triunfo con bonus, los tres seleccionados terminarían igualados con 10 puntos en la cima de la tabla.
Allí entrarían en juego los criterios de desempate: cantidad de victorias, resultados entre los equipos involucrados y, finalmente, diferencia de puntos a favor y en contra.
Ese último apartado aparece hoy como el gran obstáculo para el conjunto argentino. Actualmente, Los Pumitas tienen un saldo de -19, bastante más bajo que Nueva Zelanda (-3) y muy lejos del impactante +65 que ostenta Sudáfrica.
Por eso, además de ganar, Argentina necesita hacerlo por una diferencia amplia para mejorar considerablemente su balance.
Una hazaña que cambió el ánimo del torneo
Más allá de las dificultades matemáticas, el seleccionado argentino llega fortalecido desde lo emocional después de haber conseguido una victoria inédita ante Nueva Zelanda, un resultado que ya quedó marcado como una de las grandes hazañas en la historia reciente del rugby juvenil argentino.
Ese triunfo modificó el clima alrededor del equipo y alimentó una ilusión que parecía lejana antes del inicio del certamen.
El Rugby Championship M20 también funciona como una prueba de máxima exigencia pensando en el Mundial Juvenil que se disputará próximamente en Georgia, objetivo principal de la preparación encabezada por Fernández Miranda y su staff.
Por eso, independientemente de lo que ocurra con las matemáticas y los resultados ajenos, el seleccionado argentino ya logró una inyección de confianza enorme de cara al futuro inmediato.
Ahora, Los Pumitas irán por más. Porque después de derribar a los All Blacks, el sueño de ser campeones dejó de parecer imposible.
La formación de Los Pumitas para enfrentar a Australia
1. Benjamín Farias Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Benjamín Ledesma Arocena, 15. Simón Pfister
Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Toribio Latorre, 20. Franco Marizza, 21. Ignacio Zabella, 22. Ramón Fernández, 23. Manuel Giannantonio