Los Pumitas van por otra hazaña: qué necesitan para ser campeones del Rugby Championship M-20

Después de conseguir una victoria histórica frente a Nueva Zelanda, el seleccionado argentino juvenil de rugby afrontará este sábado un nuevo desafío con sabor a final. Los Pumitas enfrentarán a Australia por la última fecha del Rugby Championship M20 con la ilusión intacta de consagrarse campeones del torneo por primera vez. El partido contará con la presencia de tres tucumanos como titulares (Tomás Dande, Simón Pfister y Benjamín Farías Cerioni) y el salteño Pedro Coll, que juega en Tarucas.