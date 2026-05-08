Secciones
DeportesRugby

Los Pumitas van por otra hazaña: qué necesitan para ser campeones del Rugby Championship M-20

El seleccionado argentino juvenil enfrentará este sábado a Australia tras la histórica victoria contra los All Blacks M-20. Los dirigidos por Nicolás Fernández Miranda necesitan ganar con bonus y esperar una combinación de resultados para quedarse con el título.

GARRA. Los Pumitas quieren hacer historia en el Rugby Championship M-20. GARRA. Los Pumitas quieren hacer historia en el Rugby Championship M-20.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumitas enfrentan a Australia este sábado por la última fecha del Rugby Championship M20 con el objetivo de ser campeones tras su histórica victoria ante Nueva Zelanda.
  • El equipo de Fernández Miranda debe ganar con bonus ofensivo y esperar que Sudáfrica pierda ante Nueva Zelanda, buscando revertir una desventaja en la diferencia de puntos.
  • Más allá de los resultados, el desempeño histórico fortalece la confianza del plantel de cara al Mundial de Georgia y consolida el recambio generacional del rugby nacional.
Resumen generado con IA

Después de conseguir una victoria histórica frente a Nueva Zelanda, el seleccionado argentino juvenil de rugby afrontará este sábado un nuevo desafío con sabor a final. Los Pumitas enfrentarán a Australia por la última fecha del Rugby Championship M20 con la ilusión intacta de consagrarse campeones del torneo por primera vez. El partido contará con la presencia de tres tucumanos como titulares (Tomás Dande, Simón Pfister y Benjamín Farías Cerioni) y el salteño Pedro Coll, que juega en Tarucas.

El encuentro se disputará desde las 9 y podrá verse por ESPN 2 y Disney+. Más allá del envión anímico que significó derrotar a los All Blacks M20, el conjunto dirigido por Nicolás Fernández Miranda sabe que necesitará un partido casi perfecto y también una ayuda externa para alcanzar el título.

Un triunfo obligatorio y con bonus

La primera condición para mantener viva la ilusión es clara: Los Pumitas deben vencer a Australia y sumar el punto bonus ofensivo, algo que conseguirán únicamente si apoyan al menos cuatro tries durante el partido.

Para ese compromiso, el cuerpo técnico realizará tres modificaciones respecto al equipo que logró la histórica victoria frente a Nueva Zelanda. Ingresarán Farías Cerioni como pilar izquierdo, el capitán Tomás Dande en la posición de octavo y Benjamín Ledesma Arocena como wing.

La presencia de Dande representa además un nuevo protagonismo tucumano dentro del seleccionado juvenil. El forward de Huirapuca volverá a liderar al equipo en un encuentro decisivo para el futuro del torneo.

El complejo escenario para ser campeón

Sin embargo, ganar no alcanzará por sí solo. Argentina depende también de lo que ocurra en el duelo entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, un partido que terminará de definir el campeonato.

El escenario ideal para Los Pumitas es que los All Blacks M-20 derroten a los Junior Springboks y que Sudáfrica no consiga ningún punto bonus, ni ofensivo ni defensivo.

Si se dan esas condiciones y Argentina logra el triunfo con bonus, los tres seleccionados terminarían igualados con 10 puntos en la cima de la tabla.

Allí entrarían en juego los criterios de desempate: cantidad de victorias, resultados entre los equipos involucrados y, finalmente, diferencia de puntos a favor y en contra.

Ese último apartado aparece hoy como el gran obstáculo para el conjunto argentino. Actualmente, Los Pumitas tienen un saldo de -19, bastante más bajo que Nueva Zelanda (-3) y muy lejos del impactante +65 que ostenta Sudáfrica.

Por eso, además de ganar, Argentina necesita hacerlo por una diferencia amplia para mejorar considerablemente su balance.

Una hazaña que cambió el ánimo del torneo

Más allá de las dificultades matemáticas, el seleccionado argentino llega fortalecido desde lo emocional después de haber conseguido una victoria inédita ante Nueva Zelanda, un resultado que ya quedó marcado como una de las grandes hazañas en la historia reciente del rugby juvenil argentino.

Ese triunfo modificó el clima alrededor del equipo y alimentó una ilusión que parecía lejana antes del inicio del certamen.

El Rugby Championship M20 también funciona como una prueba de máxima exigencia pensando en el Mundial Juvenil que se disputará próximamente en Georgia, objetivo principal de la preparación encabezada por Fernández Miranda y su staff.

Por eso, independientemente de lo que ocurra con las matemáticas y los resultados ajenos, el seleccionado argentino ya logró una inyección de confianza enorme de cara al futuro inmediato.

Ahora, Los Pumitas irán por más. Porque después de derribar a los All Blacks, el sueño de ser campeones dejó de parecer imposible.

La formación de Los Pumitas para enfrentar a Australia

1. Benjamín Farias Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Benjamín Ledesma Arocena, 15. Simón Pfister

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Toribio Latorre, 20. Franco Marizza, 21. Ignacio Zabella, 22. Ramón Fernández, 23. Manuel Giannantonio

Temas Los PumitasRugby Championship M-20
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Pumitas buscan reaccionar ante Nueva Zelanda tras el golpe inicial

Los Pumitas buscan reaccionar ante Nueva Zelanda tras el golpe inicial

¿Por qué el triunfo de Los Pumitas ante Nueva Zelanda en el M-20 marca un antes y un después?

¿Por qué el triunfo de Los Pumitas ante Nueva Zelanda en el M-20 marca un antes y un después?

Natación venció 57-49 a Los Tarcos y se subió a la cima del Anual

Natación venció 57-49 a Los Tarcos y se subió a la cima del Anual

Lo más popular
Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”
1

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026
2

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
3

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026
4

Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo
5

Tragedia en Horco Molle: la muerte de Benjamín Olariaga deja a Tucumán en duelo

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto
2

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo
3

Caso Érika: los reveladores datos hallados en el celular de Justina Gordillo

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
4

El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
5

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Más Noticias
Una herida que sigue abierta: por qué Pulga Rodríguez no se despedirá de los hinchas de Atlético Tucumán

Una herida que sigue abierta: por qué "Pulga" Rodríguez no se despedirá de los hinchas de Atlético Tucumán

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto

A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

A qué hora se jugarán la mayoría de los partidos del Mundial 2026

San Martín volverá a recibir público visitante en La Ciudadela ante Gimnasia de Jujuy

San Martín volverá a recibir público visitante en La Ciudadela ante Gimnasia de Jujuy

Voluntarios FIFA: son tucumanos, fueron compañeros de secundaria y trabajarán en el Mundial 2026

Voluntarios FIFA: son tucumanos, fueron compañeros de secundaria y trabajarán en el Mundial 2026

Pulguita Rodríguez revolucionó La Rinconada en el nuevo proyecto de formación de la Liga

"Pulguita" Rodríguez revolucionó La Rinconada en el nuevo proyecto de formación de la Liga

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Comentarios