¿Por qué el triunfo de Los Pumitas ante Nueva Zelanda en el M-20 marca un antes y un después?

El historial en Mundiales M-20 era el reflejo más claro de esa distancia. En 2008, Argentina sufrió una dura caída por 60-0. En 2009, el resultado fue 48-9, y en 2011 volvió a perder por 48-15. Incluso en 2015, cuando el equipo argentino logró competir de igual a igual, la victoria volvió a escaparse en el cierre: fue 32-29 para Nueva Zelanda, en el partido más ajustado entre ambos hasta este fin de semana.