Cómo y desde cuándo aprovechar el recorrido por la Ruta del Sánguche de Milanesa

La Ruta del Vino, la Ruta de la Fe, la Ruta de la Empanada Tucumana y la Ruta del Artesano destacan algunos de los principales atractivos de la gastronomía y la producción. Pero si de comida típica de la provincia se trata, el infaltable es el sánguche de milanesa, un encanto que llama la atención hasta de los paladares más sofisticados. Ahora, el plato más característico de Tucumán tendrá su propio recorrido.