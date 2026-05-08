Cómo y desde cuándo aprovechar el recorrido por la Ruta del Sánguche de Milanesa

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanza la Ruta del Sánguche de Milanesa el 10 de mayo para promover su plato típico mediante un bus gratuito por locales emblemáticos.
- El recorrido partirá cada 15 días desde Plaza Independencia con guías y shows. Los pasajeros visitarán tres negocios diferentes y podrán comprar el plato a precios promocionales.
- La iniciativa busca potenciar el turismo nocturno y el consumo local, consolidando al sánguche de milanesa como un ícono cultural y económico clave para la identidad tucumana.
La Ruta del Vino, la Ruta de la Fe, la Ruta de la Empanada Tucumana y la Ruta del Artesano destacan algunos de los principales atractivos de la gastronomía y la producción. Pero si de comida típica de la provincia se trata, el infaltable es el sánguche de milanesa, un encanto que llama la atención hasta de los paladares más sofisticados. Ahora, el plato más característico de Tucumán tendrá su propio recorrido.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán vio potencial en un camino que repase los principales puntos sangucheros de la capital. Por eso, el Bus Turístico sumará una nueva alternativa para quienes quieran un paseo gratis. Lo que deberá abonarse, en caso de querer una degustación, serán los sánguches en los puntos de interés.
Cómo hacer la Ruta del Sánguche de Milanesa
El Bus Turístico tiene ya cuatro recorridos disponibles y todos parten de la plaza Independencia, sobre calle Laprida. Uno de ellos es un recorrido histórico-cultural; otro, de lugares notables; el tercero, del barrio La Ciudadela. El cuarto, ahora, será la Ruta del Sánguche de Milanesa.
La propuesta iniciará con los recorridos el domingo 10 de mayo a las 20. “Se trata de una experiencia turística nocturna donde el sánguche de milanesa tucumano es el protagonista, con un itinerario sorpresa por tres sangucherías locales emblemáticas”, anunció la Municipalidad. Esta actividad busca poner en valor la gastronomía y promover los establecimientos representativos de la ciudad.
Cada 15 días la propuesta se renovará con tres sangucherías emblemáticas diferentes. Así, el público podrá participar varias veces con paradas en distintos locales. La oferta del traslado busca atraer con un plus de humor, circo y un guía turístico profesional que acompañará el paseo.
Pablo Gerstenfeld, director de Turismo municipal, destacó que quienes se sumen podrán comprar medio sánguche o el sánguche completo en cada parada. Habrá precios promocionales para incentivar el consumo y también el conocimiento del sánguche más valorado en la región.