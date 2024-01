El VPH causa el 80% de cánceres de cuello de útero

Sin embargo, no es la única patología vinculada a este virus. Los hombres también pueden adquirir el virus, presentar complicaciones como verrugas genitales y ciertos tipos de cáncer como el de ano, pene y orofaringe (parte posterior de la garganta, lengua y amígdalas). Sumado a esto, el hombre es parte importante de la cadena de transmisión, no presenta síntomas y no existen estudios estandarizados para realizar el diagnóstico precoz (estudios de tamizaje) como es el caso de las mujeres a través de la prueba de VPH y del Papanicolau.