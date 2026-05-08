Lagunas de colores a 4500 metros de altura: "Balcón del Pissis", uno de los rincones más impresionantes de Argentina

Desde lo alto es que el mundo parece comprimirse en una postal para el recuerdo. Bien temprano, cuando la quietud es el ritmo que avasalla las crestas, los espejos de agua reflejan al Pissis, uno de los colosos de la zona de los Seismiles que reúne a estos volcanes y elevaciones con más de 6.000 msnm. En este lugar, que se ubica a 125 km desde Fiambalá, además se observan los cerros Tres Cruces y el Olmedo; vicuñas, guanacos y, cuando la temperatura asciende, la cuenca de Los Aparejos recibe a las parinas (flamencos altoandinos).