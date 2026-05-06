El increíble pueblo argentino que vive sobre el volcán más riesgoso del país

Copahue es un pueblo donde la tierra arde, donde el borboteo de su interior marca los ritmos de una aldea que se mueve según el latir del volcán. El agua que brota hirviente, que ruge con violencia y que se desprende por el suelo dicta los tiempos en un pequeño poblado escondido en el borde de la Argentina. Sus habitantes hacen su vida acostumbrados a la amenaza del coloso que lo custodia, considerado uno de los más riesgosos de la nacionalidad.