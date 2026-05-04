Alerta amarilla por vientos extremos en la Patagonia para este lunes 4 de mayo

Las localidades afectadas por fuertes vientos

Los distritos afectados pertenecen a la región de la Patagonia, incluyendo el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas en Neuquén. En Río Negro, la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo son las localidades bajo riesgo; por último, Gastre, el oeste de Mártires, Telsen y Paso de Indios en Chubut también esperan vientos fuertes.