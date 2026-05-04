Alerta amarilla por vientos extremos en la Patagonia para este lunes 4 de mayo

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos extremos este lunes 4 de mayo en la Patagonia y Cuyo para prevenir riesgos por ráfagas de hasta 90 km/h.
- El fenómeno afectará a Neuquén, Río Negro, Chubut y San Juan con ráfagas del sector oeste y temperaturas mínimas de entre 5°C y 8°C, pudiendo interrumpir actividades cotidianas.
- Ante el riesgo de daños, el SMN recomienda asegurar objetos y evitar circular. Estas condiciones meteorológicas severas marcan el inicio de una semana de inestabilidad y frío.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de vientos fuertes en la zona oeste del país, cubriendo las regiones de Cuyo, la Patagonia y algunos otros sectores del sur. Para todas estas jurisdicciones se esperan además mínimas de 5°C y 8°C, mientras que los eventos severos pueden interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió por los eventos críticos que afectarán a estas zonas del país. Por esta ocasión se alertó por ráfagas de nivel amarillo del sector occidental que alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h, pero que podrán ser superadas localmente, llegando a los 90 km/h.
Las localidades afectadas por fuertes vientos
Los distritos afectados pertenecen a la región de la Patagonia, incluyendo el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas en Neuquén. En Río Negro, la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo son las localidades bajo riesgo; por último, Gastre, el oeste de Mártires, Telsen y Paso de Indios en Chubut también esperan vientos fuertes.
Esta inclemencia llegará por la mañana en el caso de San Juan, en la región del Cuyo, entre las 6:00 y las 12:00 horas, mientras que en el resto de las provincias solo se prolongará por la tarde, es decir, entre las 12:00 y las 18:00 horas.
Recomendaciones del SMN
Ante los procesos intensos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:
1. Evitá salir.
2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
5. Tené precaución al conducir.