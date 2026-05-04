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Alerta amarilla por vientos extremos en la Patagonia para este lunes 4 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por la llegada de este fenómeno desde el sector oeste.

Alerta por vientos fuertes en la Patagonia. Alerta por vientos fuertes en la Patagonia. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos extremos este lunes 4 de mayo en la Patagonia y Cuyo para prevenir riesgos por ráfagas de hasta 90 km/h.
  • El fenómeno afectará a Neuquén, Río Negro, Chubut y San Juan con ráfagas del sector oeste y temperaturas mínimas de entre 5°C y 8°C, pudiendo interrumpir actividades cotidianas.
  • Ante el riesgo de daños, el SMN recomienda asegurar objetos y evitar circular. Estas condiciones meteorológicas severas marcan el inicio de una semana de inestabilidad y frío.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de vientos fuertes en la zona oeste del país, cubriendo las regiones de Cuyo, la Patagonia y algunos otros sectores del sur. Para todas estas jurisdicciones se esperan además mínimas de 5°C y 8°C, mientras que los eventos severos pueden interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas.

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A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN advirtió por los eventos críticos que afectarán a estas zonas del país. Por esta ocasión se alertó por ráfagas de nivel amarillo del sector occidental que alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h, pero que podrán ser superadas localmente, llegando a los 90 km/h.

Las localidades afectadas por fuertes vientos 

Los distritos afectados pertenecen a la región de la Patagonia, incluyendo el este de Loncopué, Picunches, Ñorquín, el oeste de Añelo, Pehuenches, el sur de Chos Malal y Minas en Neuquén. En Río Negro, la meseta de Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, el oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo son las localidades bajo riesgo; por último, Gastre, el oeste de Mártires, Telsen y Paso de Indios en Chubut también esperan vientos fuertes.

Esta inclemencia llegará por la mañana en el caso de San Juan, en la región del Cuyo, entre las 6:00 y las 12:00 horas, mientras que en el resto de las provincias solo se prolongará por la tarde, es decir, entre las 12:00 y las 18:00 horas. 

Recomendaciones del SMN

Ante los procesos intensos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tené precaución al conducir.

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