Cuánto cobra un playero de YPF en mayo 2026

Las negociaciones del Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) y las cámaras empresariales del sector de combustibles en Argentina no llegaron a buen puerto en abril, y por ello los empleados de cadenas de estaciones de servicio como YPF, Axion y Shell no cobrarán en mayo con aumento los sueldos de abril. Esto quiere decir que, por el momento, el sueldo básico legal de un playero de estación de servicio seguirá siendo de $1.350.389,10 por mes, $51.938,04 por jornada y $6.492,26 por hora. ¿Cuándo será el próximo aumento salarial?