Cuánto cobra un playero de YPF en mayo 2026

Resumen para apurados
- En mayo, los playeros de YPF no recibirán aumentos tras el fracaso de las paritarias de abril entre el gremio SOESGYPE y las cámaras del sector de combustibles en Argentina.
- El sueldo básico se mantiene en $1.350.389,10. Las empresas liquidarán abril sin ajustes, aunque persisten adicionales del 8% por asistencia perfecta y manejo de fondos.
- La próxima negociación está prevista para el 15 de mayo. Se busca un acuerdo que recupere el poder adquisitivo ante la volatilidad del petróleo y el impacto en los surtidores.
Las negociaciones del Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE) y las cámaras empresariales del sector de combustibles en Argentina no llegaron a buen puerto en abril, y por ello los empleados de cadenas de estaciones de servicio como YPF, Axion y Shell no cobrarán en mayo con aumento los sueldos de abril. Esto quiere decir que, por el momento, el sueldo básico legal de un playero de estación de servicio seguirá siendo de $1.350.389,10 por mes, $51.938,04 por jornada y $6.492,26 por hora. ¿Cuándo será el próximo aumento salarial?
Escala salarial completa para abril 2026, que se cobra en mayo
Hasta el momento, SOESGyPE no confirmó nuevos aumentos salariales, por lo cual los empleados de estaciones de servicio de las principales cadenas del país vuelven a cobrar con la escala salarial de marzo, que fue la siguiente:
Encargados: $1.401.901,95 por mes, $53.919 por jornada y $6.739,91 por hora
Administrativos: $1.372.530,89 por mes, $52.789 por jornada y $6.598,71 por hora
Operador de servicio: $1.368.014,73 por mes, $52.615,95 por jornada y $6.576,99 por hora
Operador de Playa: $1.350.389,10 por mes, $51.938,04 por jornada y $6.492,26 por hora
Operador Auxiliar: $1.312.961,90 por mes, $50.498 por jornada y $6.312,32 por hora
Conductor: $1.340.735,20 por mes, $51.566 por jornada y $6.445.84 por hora
Operador Int. y Anexos: $1.235.047,32 por mes, $49.401,89 por jornada y $6.422.25 por hora
Sereno: $1.346.880,09 por mes, $51.803,08 por jornada y $6.427,39 por hora.
Los anteriores son los salarios mínimos básicos para empleados de estaciones de servicio en abril 2026 (se pagan en mayo) pero nada quita que las compañías, que son algunas de las más importantes del país, no abonen sueldos mejores a los empleados que buscan retener o desarrollar internamente o que le brinden igualmente un alza a falta de un nuevo acuerdo paritario.
Adicionales del sueldo de estaciones de servicio
El salario básico nunca llega solo al bolsillo del trabajador. El convenio laboral contempla beneficios extra que engrosan sustancialmente el ingreso mensual. El empleado que cumple con asistencia perfecta cobra un adicional del 8 por ciento calculado sobre su sueldo básico. A su vez, quienes manipulan dinero en la pista o procesan los pagos mediante terminales electrónicas reciben otro 8 por ciento extra bajo el concepto de Movimiento de Fondos.
La antigüedad también juega un rol protagónico en la conformación del salario final. Las compañías abonarán un 1 por ciento extra sobre el total de las remuneraciones mensuales por cada año de permanencia ininterrumpida en el puesto.
De la masa salarial bruta se descuentan los aportes obligatorios correspondientes: un 3 por ciento de cuota sindical, un 1 por ciento para la mutual del gremio, un 2 por ciento de aporte solidario y un 1 por ciento para sostener el seguro de sepelio.
¿Cuándo será el próximo aumento de sueldo en estaciones de servicio?
Ante la consulta de iProfesional, en SOESGyPE confirmaron que la reunión paritaria mantenida el pasado 24 de abril no finalizó con un acuerdo que permitiera elevar el poder adquisitivo de los afiliados.
No obstante, la próxima reunión con las cámaras del sector está planificada para el día 15 del corriente, fecha a partir de la cual se puede esperar un potencial incremento salarial para empleados de cadenas como YPF, Shell y Axion. Pero ya, con toda esta información, las empresas de estaciones de servicio pueden liquidar los sueldos de abril para pagar en en mayo a los empleados sin incovenientes y en tiempo y forma, a la espera de la siguiente paritaria.