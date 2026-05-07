8 maneras de proteger tus plantas de las heladas y el frío

Resumen para apurados
- Expertos recomiendan ocho técnicas clave en Argentina para proteger plantas ante heladas invernales y evitar su muerte por el frío extremo que daña raíces, tallos y hojas.
- El uso de acolchados, telas térmicas e invernaderos son métodos preventivos eficaces. Estas acciones mitigan el impacto del congelamiento y los cambios bruscos de temperatura.
- Aplicar estos cuidados garantiza la supervivencia del jardín hasta la primavera. La selección de plantas nativas y el monitoreo climático son esenciales para la resiliencia verde.
El frío extremo afecta hojas, tallos y raíces, debilitando las plantas e incluso provocando su muerte si no reciben los cuidados adecuados.
Sin embargo, existen técnicas simples y efectivas para proteger las plantas del frío y mantener el jardín saludable durante toda la temporada invernal. Desde el uso de acolchados hasta la instalación de invernaderos, estos consejos pueden marcar la diferencia frente a las heladas.
1. Elegir plantas resistentes al frío
La mejor forma de prevenir daños por heladas es seleccionar especies capaces de soportar bajas temperaturas.
Las plantas autóctonas suelen adaptarse mejor al clima local y requieren menos cuidados en invierno. También existen árboles, arbustos y flores especialmente resistentes al frío.
Entre las especies más recomendadas se encuentran:
Abetos
Pinos
Cipreses
Boj
Brezo
Narcisos
Tulipanes
Jacintos
Lavanda
Tomillo
Estas variedades toleran mejor las heladas y ayudan a mantener el jardín activo incluso en invierno.
2. Usar mulching o acolchado para proteger las raíces
El mulching, también conocido como acolchado, es una técnica muy utilizada para conservar la temperatura del suelo.
Consiste en cubrir la base de las plantas con materiales orgánicos como:
Paja
Hojas secas
Corteza
Compost
Esta capa funciona como aislante natural, evitando que el suelo se congele y protegiendo las raíces del frío intenso.
3. Instalar telas antiheladas y refugios
Las plantas más sensibles pueden necesitar una protección extra durante las noches más frías.
Las telas antiheladas o mantas térmicas ayudan a reducir el impacto del hielo, la escarcha y el viento helado.
También pueden utilizarse:
Mallas térmicas
Plásticos protectores
Pequeños refugios temporales
Lo ideal es cubrir las plantas por la noche y retirar las protecciones durante el día para permitir la ventilación y evitar exceso de humedad.
4. Pintar de blanco los troncos de los árboles
El blanqueo de árboles es una técnica tradicional que ayuda a proteger los troncos frente a cambios bruscos de temperatura.
Se realiza aplicando:
Cal diluida en agua
Pintura látex blanca a base de agua
El color blanco refleja la luz solar y evita que el tronco se caliente demasiado durante el día y se enfríe rápidamente por la noche, lo que puede provocar grietas y daños.
Además, ayuda a prevenir la aparición de plagas y enfermedades.
5. Tener un invernadero en el jardín
Los invernaderos son una de las soluciones más efectivas para proteger plantas del invierno.
Estas estructuras crean un ambiente controlado donde las temperaturas se mantienen más estables y favorables para el crecimiento.
Entre sus beneficios se destacan:
Protección contra heladas
Menor exposición al viento
Conservación del calor solar
Mayor control de humedad
Protección frente a plagas
Incluso los mini invernaderos pueden ser muy útiles para plantas delicadas o semilleros.
6. Cuidar el riego y el estado del suelo
El exceso de agua puede ser tan perjudicial como el frío.
Durante el invierno es importante que el suelo tenga buen drenaje para evitar que las raíces se congelen o se pudran.
Además:
Mantener el sustrato ligeramente húmedo ayuda a conservar temperatura
Es recomendable reducir el riego en días muy fríos
Las podas preventivas ayudan a fortalecer la planta
Eliminar ramas enfermas o dañadas en otoño mejora la circulación del aire y reduce riesgos durante el invierno.
7. Vigilar el jardín y anticiparse a las heladas
La observación constante es clave para detectar problemas a tiempo.
Revisar el pronóstico del clima permite actuar antes de una helada intensa y proteger las especies más vulnerables.
Algunas medidas rápidas incluyen:
Cubrir macetas
Trasladar plantas al interior
Agrupar macetas para conservar calor
Evitar exposición directa al viento
Muchas veces, actuar unas horas antes puede salvar una planta.
8. Cómo recuperar una planta dañada por las heladas
Si una planta sufrió daños por congelamiento, todavía puede recuperarse si se toman medidas rápidas.
Los especialistas recomiendan:
Evitar el sol directo inmediatamente después de la helada
Regar con agua templada
Mantener el sustrato apenas húmedo
Colocar la planta en un ambiente protegido
Aumentar la humedad ambiental
También es importante no podar ramas secas o marchitas inmediatamente, ya que pueden proteger a la planta frente a nuevas heladas. La poda debe hacerse recién en primavera.