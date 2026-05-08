Cartas de lectores: Caligrafía y taquigrafía: tradición que debería volver

En los años 90 se decidió retirar de los programas escolares materias como Caligrafía y Estenografía, reemplazándolas por Informática. Esa medida, en lugar de buscar un equilibrio, eliminó de raíz disciplinas que habían formado generaciones en la paciencia, la memoria y la belleza de la escritura. Hoy, varios estudios recientes desarrollados por instituciones de prestigio confirman lo que los antiguos maestros ya intuían: escribir a mano activa el cerebro, fortalece la memoria y estimula la creatividad. La escritura manual no es un simple trazo sobre el papel: es un acto que une la mente y la mano, y que convierte las palabras en pensamiento vivo. La taquigrafía y la caligrafía no son reliquias del pasado. Son artes que enseñan disciplina, concentración y sensibilidad estética. Reinstalarlas en la escuela, junto con las nuevas tecnologías, permitiría que tradición y modernidad convivan, ofreciendo a los alumnos una formación más completa, equilibrada y humana. Por ello, solicito que se reconsidere la inclusión de la escritura manual en los programas educativos, como complemento indispensable de la informática.