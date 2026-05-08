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Cartas de lectores: inundaciones
Cartas de lectores: inundaciones
Hace 4 Hs

Con respecto a las inundaciones que se fueron dando en estos últimos tiempos y al margen de que fueron muy fuertes debido a los asiduos temporales como no recuerdo que se hayan registrado en mucho tiempo, quisiera recordar algo que siempre afirmaba mi esposo Carlos Mejail, quien fue ingeniero vial y llevó a cabo la dirección de la pavimentación de muchos caminos para la patria. Él sostenía que si se realizara la obra del dique El Potrero del Clavillo en Las Estancias (Aconquija, Catamarca), como estaba proyectado, iba a colectar el caudal de tres ríos, evitándose así las inundaciones del sur de la Provincia. Además, el proyecto contemplaba la pavimentación del camino que conduce a Las Estancias (actual ruta 65), que daría a Tucumán el beneficio de contactarse directamente con Chile a través de Andalgalá, Belén, Tinogasta y Fiambalá. Dichas localidades conducen directamente al Paso de San Francisco y al vecino país, lo que daría la oportunidad al NOA de comerciar directamente con los países del Pacífico. En conclusión, la ejecución del proyecto Potrero del Clavillo trasciende la gestión de emergencias hídricas para consolidarse como una obra de infraestructura estratégica. Su implementación no sólo garantizaría la seguridad de las poblaciones del sur provincial mediante la regulación de caudales, sino que actuaría como un motor de desarrollo económico al integrar al NOA con los mercados del Pacífico, transformando la vulnerabilidad climática en una ventaja competitiva y logística para toda la región.

Silvia Neme de Mejail                                                        

nemedemejail@yahoo.com.ar

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