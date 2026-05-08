Secciones
Opinión›› EDITORIAL

La tragedia en una senda de Horco Molle
Hace 4 Hs

El terrible accidente que sufrió el niño Benjamín Olariaga, de 12 años, ha sumido en el dolor a la comunidad y ha puesto en discusión una problemática que crece al mismo ritmo que la cantidad de aficionados. Sus familiares reclamaron mayores controles y medidas de prevención porque entienden, con razón, que muchas de las sendas utilizadas por los bikers encierran peligros que no siempre son advertidos. A este sentido reclamo debe añadirse que también los ciclistas deben asumir un compromiso con su seguridad. El instructor Carlos Pérez López dice que uso del casco, la elección de bicicletas adecuadas y la selección de circuitos acordes a la experiencia y capacidad física de cada persona son aspectos que a menudo quedan relegados frente al entusiasmo o la imprudencia.

El crecimiento del mountain bike en Tucumán refleja mucho más que una moda deportiva. La combinación entre naturaleza, actividad física y aventura convirtió a esta disciplina en una de las más convocantes de la provincia. Sin embargo, detrás de ese fenómeno también aparecen riesgos que muchas veces son subestimados, especialmente por quienes se inician en la actividad sin la preparación adecuada. Resulta imposible controlar los miles de senderos que atraviesan la provincia. Pero eso no significa que no puedan implementarse herramientas para reducir riesgos. Los ciclistas cuentan desde hace años con aplicaciones como Strava, donde figuran distancias, desniveles y niveles de dificultad de los recorridos más utilizados. Esa información podría complementarse con cartelería preventiva y señalización en los circuitos más transitados, tal como ocurre en otros puntos del país donde el mountain bike también se transformó en un atractivo turístico.

La disciplina, además, tiene una característica que merece ser destacada: la mayoría de sus practicantes promueve el respeto por el medio ambiente y el cumplimiento de normas básicas de convivencia. Son los propios bikers experimentados quienes suelen cuestionar las conductas irresponsables, tanto en los senderos como en las calles. Alcanzaría con fortalecer ese trabajo comunitario para generar mayor conciencia entre quienes recién se incorporan a la actividad.

Tampoco se parte desde cero. El programa “Senda Segura”, impulsado a partir de la pandemia, demostró que la articulación entre el Estado y los deportistas puede dar resultados concretos. Los operativos en los senderos de Yerba Buena y zonas cercanas no sólo apuntan a prevenir delitos, sino también a asistir y rescatar a quienes sufren accidentes o inconvenientes durante los recorridos.

El debate, entonces, además de determinar responsabilidades después de cada accidente, debe contemplar cómo evitarlos. Tucumán ya tiene experiencia, herramientas y actores dispuestos a involucrarse. El desafío pasa ahora por profundizar las medidas preventivas y promover una cultura de mayor responsabilidad antes de que otra tragedia vuelva a poner el tema en el centro de la escena.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales
1

Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
2

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

El liderazgo se ejerce desde el ejemplo: la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's
3

"El liderazgo se ejerce desde el ejemplo": la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación
4

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto
5

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto

Ranking notas premium
Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
1

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias
2

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto
3

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
4

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913
5

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913

Más Noticias
Día Mundial de la Contraseña: el origen de la fecha y el nuevo riesgo que trajo la Inteligencia Artificial generativa

Día Mundial de la Contraseña: el origen de la fecha y el nuevo riesgo que trajo la Inteligencia Artificial generativa

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

El mayor enemigo de Rusia es ella misma

El mayor enemigo de Rusia es ella misma

Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

El Banco de Alimentos pasa de asistir a transformar: en qué consiste la nueva etapa

El Banco de Alimentos pasa de asistir a transformar: en qué consiste la nueva etapa

“La casa de los espíritus” pudo ser un 10

“La casa de los espíritus” pudo ser un 10

Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

Comentarios