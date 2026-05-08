La tragedia en una senda de Horco Molle

El crecimiento del mountain bike en Tucumán refleja mucho más que una moda deportiva. La combinación entre naturaleza, actividad física y aventura convirtió a esta disciplina en una de las más convocantes de la provincia. Sin embargo, detrás de ese fenómeno también aparecen riesgos que muchas veces son subestimados, especialmente por quienes se inician en la actividad sin la preparación adecuada. Resulta imposible controlar los miles de senderos que atraviesan la provincia. Pero eso no significa que no puedan implementarse herramientas para reducir riesgos. Los ciclistas cuentan desde hace años con aplicaciones como Strava, donde figuran distancias, desniveles y niveles de dificultad de los recorridos más utilizados. Esa información podría complementarse con cartelería preventiva y señalización en los circuitos más transitados, tal como ocurre en otros puntos del país donde el mountain bike también se transformó en un atractivo turístico.