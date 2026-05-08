Números de Oro: el premio lleva alivio a los bolsillos y una ayuda para los nietos

Si bien un extra de dinero siempre viene bien para cualquiera -y en este caso muy especialmente, porque los tres están jubilados-, para Silvia, el premio no pudo haber llegado en un momento más oportuno. Tiene tres hijos y seis nietos; precisamente para ellos, en especial, irá destinada gran parte del dinero que ganó. “El mayor estudia Arquitectura; este año ya se recibe. Y otro justo este año viaja a Bariloche, así que la plata viene muy bien para darles una mano”, contó a LA GACETA. Añadió que otros dos nietos viajarán el año que viene, así que también ellos recibirán una ayuda de la afortunada abuela.