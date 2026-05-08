Secciones
SEMANA 6

Números de Oro: el premio lleva alivio a los bolsillos y una ayuda para los nietos

Tres lectores repartieron el premio de $ 10.500.000: Nelly Medina, Mario Zelarayán y Silvia Gambarte. Los dos primeros cobrarán $ 3.500.000; la última duplicará ese monto, por ser usuaria de tarjeta Sol.

UN RESPIRO. Nelly del Rosario es jubilada docente; dijo que el dinero servirá para dar un poco de respiro a la economía del hogar. UN RESPIRO. Nelly del Rosario es jubilada docente; dijo que el dinero servirá para dar un poco de respiro a la economía del hogar.
Hace 5 Hs

En la sexta semana de una nueva edición de los Números de Oro -el tradicional entretenimiento de LA GACETA- la fortuna les hizo un guiño a Nelly del Rosario Medina (74 años) a Mario Roberto Zelarayán (79) y a María Silvia Gambarte (64): entre ellos repartirán el pozo dos veces acumulado de $ 10.500.000. Los dos primeros cobrarán $ 3.500.000, y Gambarte duplicará ese monto, debido a que es usuaria de Tarjeta Sol.

Si bien un extra de dinero siempre viene bien para cualquiera -y en este caso muy especialmente, porque los tres están jubilados-, para Silvia, el premio no pudo haber llegado en un momento más oportuno. Tiene tres hijos y seis nietos; precisamente para ellos, en especial, irá destinada gran parte del dinero que ganó. “El mayor estudia Arquitectura; este año ya se recibe. Y otro justo este año viaja a Bariloche, así que la plata viene muy bien para darles una mano”, contó a LA GACETA. Añadió que otros dos nietos viajarán el año que viene, así que también ellos recibirán una ayuda de la afortunada abuela.

PARIENTES FAVORECIDOS. María Silvia se mostraba feliz con su premio, y adelantó que lo compartirá principalmente con sus seis nietos. PARIENTES FAVORECIDOS. María Silvia se mostraba feliz con su premio, y adelantó que lo compartirá principalmente con sus seis nietos.

Dijo que estaba sola en su casa cuando anotó los últimos números de su cartón ganador. “Estoy contenta, refeliz y muy agradecida a LA GACETA”, celebró. Silvia había vuelto a jugar al entretenimiento después de un paréntesis si participar. “El que jugaba era mi marido, por muchísimos años; y cuando quedé viuda dejamos un tiempo. Y luego yo comencé otra vez a comprar el diario a y controlar los números”, contó.

Tres tucumanos ganaron el pozo de los Números de Oro y se repartieron $10.500.000

Tres tucumanos ganaron el pozo de los Números de Oro y se repartieron $10.500.000

Mario vive en Concepción, con su hijo -que se llama igual que él- y con su nieta. Temprano habían llenado casi todo el cartón; solo les faltaba un número. El martes, mientras desayunaba con su hijo, le pidió: “A ver, fijate si salió el 10”. Gigante fueron su sorpresa, su alegría y su emoción cuando vieron que ahí estaba el número, brillando en medio de los otros. “Ahí nomás le jugamos a la quiniela al 10, pero no salió”, contó, entre risas.

UNA MEJORA EN EL HOGAR. Mario pagará algunas cuentas que tiene pendientes, y con otra parte del dinero arreglará el baño de su casa. UNA MEJORA EN EL HOGAR. Mario pagará algunas cuentas que tiene pendientes, y con otra parte del dinero arreglará el baño de su casa.

¿Qué tiene pensado hacer con el dinero?, le preguntó LA GACETA. “La idea es pagar algunas cuentitas, y vemos qué pasa después. Puede ser que arreglemos un poquito la casa; sobre todo el baño”, respondió.

Sorpresa

Nelly del Rosario es jubilada docente. Adelantó que usará el dinero para aliviar la economía familiar. Vive en Los Bulacio (Cruz Alta); tiene dos hijos varones de 48 y de 44 años, y tres nietas. Estaba sola cuando controló, desde LAGACETA.Com, los números del día, entre los cuales estaban los que le faltaban para ganar. “Ha sido una sorpresa”, admitió.

UN RESPIRO. Nelly del Rosario es jubilada docente; dijo que el dinero servirá para dar un poco de respiro a la economía del hogar. UN RESPIRO. Nelly del Rosario es jubilada docente; dijo que el dinero servirá para dar un poco de respiro a la economía del hogar.

Como cada viernes, con la tarjeta que se entrega junto al diario de hoy los lectores podrán participar por un pozo base de $ 3.500.000. En caso de que el cartón lleve el sello de “usuario tarjeta Sol” duplicará el premio.

Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de mayo de 2026

Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de mayo de 2026

Con estos nuevos ganadores, Números de Oro continúa consolidándose como uno de los entretenimientos más esperados por los tucumanos, repartiendo premios e ilusión semana tras semana.

Cada edición renueva las expectativas de miles de lectores que buscan convertirse en los próximos afortunados en cantar “¡Números de Oro!”.

Para conocer historias, novedades y próximos sorteos, se recomienda seguir las redes oficiales del entretenimiento en Facebook e Instagram.

Esta nota es de acceso libre.
Temas FacebookConcepciónInstagramCruz AltaNúmeros de Oro de LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Números de Oro: del dolor a la chance, Daniel recibe hoy el 0 km, un guiño de la suerte y su madre

Números de Oro: del dolor a la chance, Daniel recibe hoy el 0 km, un guiño de la suerte y su madre

El pozo acumulado de los Números de Oro alcanzó los $10.500.000: “Es una gran oportunidad para nuestros lectores”

El pozo acumulado de los Números de Oro alcanzó los $10.500.000: “Es una gran oportunidad para nuestros lectores”

Lo más popular
Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales
1

Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
2

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

El liderazgo se ejerce desde el ejemplo: la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's
3

"El liderazgo se ejerce desde el ejemplo": la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación
4

Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto
5

Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto

Ranking notas premium
Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
1

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias
2

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto
3

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
4

El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913
5

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913

Más Noticias
Día Mundial de la Contraseña: el origen de la fecha y el nuevo riesgo que trajo la Inteligencia Artificial generativa

Día Mundial de la Contraseña: el origen de la fecha y el nuevo riesgo que trajo la Inteligencia Artificial generativa

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto

El mayor enemigo de Rusia es ella misma

El mayor enemigo de Rusia es ella misma

Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

Teatro: presentan la vida, la obra y el legado de Mercedes Sosa

El Banco de Alimentos pasa de asistir a transformar: en qué consiste la nueva etapa

El Banco de Alimentos pasa de asistir a transformar: en qué consiste la nueva etapa

“La casa de los espíritus” pudo ser un 10

“La casa de los espíritus” pudo ser un 10

Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Estrenos de cine en Tucumán: “Mortal Kombat 2” recupera el espíritu original del videojuego

Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

Chikungunya: realizaron un operativo en Villa Urquiza ante un caso sospechoso

Comentarios