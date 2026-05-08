Números de Oro: el premio lleva alivio a los bolsillos y una ayuda para los nietos

En la sexta semana de una nueva edición de los Números de Oro -el tradicional entretenimiento de LA GACETA- la fortuna les hizo un guiño a Nelly del Rosario Medina (74 años) a Mario Roberto Zelarayán (79) y a María Silvia Gambarte (64): entre ellos repartirán el pozo dos veces acumulado de $ 10.500.000. Los dos primeros cobrarán $ 3.500.000, y Gambarte duplicará ese monto, debido a que es usuaria de Tarjeta Sol.
Si bien un extra de dinero siempre viene bien para cualquiera -y en este caso muy especialmente, porque los tres están jubilados-, para Silvia, el premio no pudo haber llegado en un momento más oportuno. Tiene tres hijos y seis nietos; precisamente para ellos, en especial, irá destinada gran parte del dinero que ganó. “El mayor estudia Arquitectura; este año ya se recibe. Y otro justo este año viaja a Bariloche, así que la plata viene muy bien para darles una mano”, contó a LA GACETA. Añadió que otros dos nietos viajarán el año que viene, así que también ellos recibirán una ayuda de la afortunada abuela.
Dijo que estaba sola en su casa cuando anotó los últimos números de su cartón ganador. “Estoy contenta, refeliz y muy agradecida a LA GACETA”, celebró. Silvia había vuelto a jugar al entretenimiento después de un paréntesis si participar. “El que jugaba era mi marido, por muchísimos años; y cuando quedé viuda dejamos un tiempo. Y luego yo comencé otra vez a comprar el diario a y controlar los números”, contó.
Mario vive en Concepción, con su hijo -que se llama igual que él- y con su nieta. Temprano habían llenado casi todo el cartón; solo les faltaba un número. El martes, mientras desayunaba con su hijo, le pidió: “A ver, fijate si salió el 10”. Gigante fueron su sorpresa, su alegría y su emoción cuando vieron que ahí estaba el número, brillando en medio de los otros. “Ahí nomás le jugamos a la quiniela al 10, pero no salió”, contó, entre risas.
¿Qué tiene pensado hacer con el dinero?, le preguntó LA GACETA. “La idea es pagar algunas cuentitas, y vemos qué pasa después. Puede ser que arreglemos un poquito la casa; sobre todo el baño”, respondió.
Sorpresa
Nelly del Rosario es jubilada docente. Adelantó que usará el dinero para aliviar la economía familiar. Vive en Los Bulacio (Cruz Alta); tiene dos hijos varones de 48 y de 44 años, y tres nietas. Estaba sola cuando controló, desde LAGACETA.Com, los números del día, entre los cuales estaban los que le faltaban para ganar. “Ha sido una sorpresa”, admitió.
Como cada viernes, con la tarjeta que se entrega junto al diario de hoy los lectores podrán participar por un pozo base de $ 3.500.000. En caso de que el cartón lleve el sello de “usuario tarjeta Sol” duplicará el premio.
Con estos nuevos ganadores, Números de Oro continúa consolidándose como uno de los entretenimientos más esperados por los tucumanos, repartiendo premios e ilusión semana tras semana.
Cada edición renueva las expectativas de miles de lectores que buscan convertirse en los próximos afortunados en cantar “¡Números de Oro!”.
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