Tres tucumanos ganaron el pozo de los Números de Oro y se repartieron $10.500.000

La semana número 6 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, volvió a dejar grandes noticias para los lectores de la provincia. En esta edición, tres participantes presentaron sus tarjetas ganadoras y se repartieron el pozo acumulado de $10.500.000.
Como cada viernes, los lectores reciben junto al diario la tarjeta del entretenimiento, que les permite participar por un pozo base de $3.500.000. Además, si el cupón contiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica automáticamente.
En esta oportunidad, al haberse presentado tres tarjetas ganadoras, los afortunados participantes compartieron el pozo acumulado de $10.500.000, llevándose una importante suma cada uno.
Un clásico que sigue premiando
Con estos nuevos ganadores, Números de Oro continúa consolidándose como uno de los entretenimientos más esperados por los tucumanos, repartiendo premios e ilusión semana tras semana.
Cada edición renueva las expectativas de miles de lectores que buscan convertirse en los próximos afortunados en cantar “¡Números de Oro!”.