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Recitales en vivo: visitas destacadas, del cuarteto al rock

El Rey Pelusa y el Negro Videla estarán en el teatro Mercedes Sosa. Los Pérez García actuarán en Diva

ESTILO CLÁSICO. Los Pérez García repasarán su rock esta noche en Diva. ESTILO CLÁSICO. Los Pérez García repasarán su rock esta noche en Diva.
Hace 5 Hs

La música popular tiene propuestas destacadas con visitas de artistas nacionales a distintos espacios de la provincia, junto a recitales en vivo de artistas locales.

Dos de los mayores intérpretes del cuarteto tradicional compartirán el escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) desde las 21, para disfrutar de una noche a puro ritmo con todos sus clásicos para cantar y bailar sin parar. El Rey Pelusa y el Negro Videla suman entre ambos un siglo de música, lo que los transformó en íconos de lo masivo y exponentes de ese estilo cordobés. En su show histórico y ante una platea agotada, compartirán los recuerdos y el presente con un completo repertorio en el cual no faltará ninguno de sus temas más conocidos.

También estará hoy en Tucumán Los Pérez García, la banda de rock surgida hace 30 años en La Matanza y que despliega desde entonces un estilo propio y característico con la potencia de las guitarras y la letra de temas que remiten a la actualidad. El show será desde las 22 en Diva (Rivadavia 1.320), y como telonero estará Fábula Rasa.

Julio Medina, Beto Olguín, Mingo Catanzariti, Fede Esquivel y Pablo Tofanari recorrerán temas de sus 11 discos anteriores (desde el inicial “Buenas noches” de 1997 hasta el último, “Una noche cualquiera”, estrenado en 2024 y grabado en vivo en el Luna Park)) y anticipos del próximo a conocerse, del cual circula como adelanto “El tren de Oriente”, con signos clásicos del género y un toque nostálgico.

Grupos tucumanos

La grilla tiene otras propuestas del rock pop protagonizadas por solistas y bandas tucumanas.

Mariano Valdes y su banda se presentarán en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437) desde las 21 con la idea de “habitar el momento sin apuro, en una propuesta acústica, íntima y lúdica con canciones, lecturas y juegos para una noche distinta”, se adelanta.

A las 23 abrirá sus puertas Sumo (Santiago del Estero 1.114) con Pichy Carrizo y John Campos, seguidos del show de Ciudad Descalza y con Leandro Díaz Vázquez para bailar hasta el cierre.

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Con entrada gratuita, a las 22.30 D’Fasados rendirá tributo a The Beatles en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini), mientras que el dúo GK (Karen Abraham y Germán Herrero) interpretará los mejores clásicos del rock nacional en clave acústica desde las 23.45 en el Bar Irlanda (Catamarca 380).

A partir de la medianoche, y también con acceso libre, en José Cuervo (Miguel Lillo 352) habrá una fiesta ricotera con los mejores temas de Los Redonditos de Ricota interpretados por Suerte Vagabunda.

En Santos Discépolo (La Rioja 219) la agenda será doble: a las 21 se presentará el libro “Creyentes y diverses”, de Lucas Leal, con la música de Agustín De Marchi y Ramiro Grignola, y luego habrá una fiesta de cumbia con la Dj La Patxi. Por aparte, en Boris Restó (San Juan 1.131) sonarán los sets electrónicos de los Dj’s Arven y de Balta.

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