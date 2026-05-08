Recitales en vivo: visitas destacadas, del cuarteto al rock

Dos de los mayores intérpretes del cuarteto tradicional compartirán el escenario del teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) desde las 21, para disfrutar de una noche a puro ritmo con todos sus clásicos para cantar y bailar sin parar. El Rey Pelusa y el Negro Videla suman entre ambos un siglo de música, lo que los transformó en íconos de lo masivo y exponentes de ese estilo cordobés. En su show histórico y ante una platea agotada, compartirán los recuerdos y el presente con un completo repertorio en el cual no faltará ninguno de sus temas más conocidos.