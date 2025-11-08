El señor de los cubanitos volvió al corazón de los tucumanos gracias a "Recuerdos fotográficos de LA GACETA"

Hubo un tiempo en que el centro de San Miguel de Tucumán tenía perfume a jazmín y dulce de leche. Entre vitrinas elegantes y transeúntes apurados, un hombre con smoking negro, moño y una flor roja en el ojal ofrecía algo más que cubanitos: regalaba un gesto de amabilidad, una sonrisa serena y la certeza de que la vida podía ser dulce incluso en los días más fríos.