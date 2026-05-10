“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

Resumen para apurados
- El comandante Reid Wiseman de la misión Artemis II capturó un impactante video de la Tierra ocultándose tras la Luna desde la nave Orion, en un hito de divulgación espacial de la NASA.
- Filmado el 6 de abril con un iPhone, el fenómeno conocido como Earthset muestra al planeta como una joya en el abismo. El registro difiere de tomas previas desde la órbita terrestre.
- Estas imágenes humanizan la exploración espacial y potencian el interés global por el programa Artemis, que busca establecer una presencia humana sostenible en el satélite terrestre.
El comandante de la misión espacial Artemis, Reid Wiseman, mostró cómo es una puesta de la Tierra. Así como en nuestro planeta vemos la puesta del Sol, en el espacio exterior se observa la puesta del mundo detrás de la Luna. Mientras la NASA ya va difundiendo más de 12.000 imágenes, también la Agencia Espacial Estadounidense se vale de los videos que la tripulación realizó con sus teléfonos celulares.
Si bien Wiseman ya había mostrado la filmación en su cuenta personal de X, la NASA repuso las imágenes con la traducción del diálogo que mantenía con Cristina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. La filmación se mezcla con instantes de descripciones con tonos de asombros y silencios, indicios de la misma sensación que los invadió y que invade también a quienes observan cómo, lentamente, la Luna tapa a la Tierra.
La frase
También conocida como Earthset, esa puesta de la Tierra Wiseman la publicó con una frase que se volvió viral: "Only one chance in this lifetime" (Solo una oportunidad en esta vida). Si bien el mismo Wiseman ya había mostrado el fenómeno cuando tuvo estadía en la Estación Espacial Internacional, la que mostró mientras orbitaba la Luna, se tomó mientras la cápsula Orion pasaba por detrás de la Luna y no desde la órbita baja.
La filmación data del sobrevuelo lunar del 6 de abril. Como Wiseman ajustó la exposición de la cámara del iPhone 17 Pro Max para la brillante superficie lunar, como se ve es lo más parecido a como lo haría el ojo humano. No hay estrellas visibles en el video, lo que hace que la Tierra parezca una pequeña joya hundiéndose en un abismo negro.
“Cuando el Sol se ponía detrás de la Tierra, pudimos ver todo el planeta de polo a polo”, sostuvo. Y siguió: “Se podía ver África, Europa y, si te fijabas bien, las auroras boreales. Ha sido el momento más espectacular. Nos dejó a los cuatro sin palabras”.
La vida a bordo de Orion, captada por los celulares de los astronautas de @NASAArtemis II.— NASA en espaÃ±ol (@NASA_es) May 6, 2026
Durante su viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, la tripulaciÃ³n compartiÃ³ vistas y momentos Ãºnicos desde el interior de la nave. pic.twitter.com/0YUPUza4K5