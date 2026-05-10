“Solo una oportunidad en esta vida”: la impresionante puesta de la Tierra vista desde la misión Artemis

Si bien Wiseman ya había mostrado la filmación en su cuenta personal de X, la NASA repuso las imágenes con la traducción del diálogo que mantenía con Cristina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. La filmación se mezcla con instantes de descripciones con tonos de asombros y silencios, indicios de la misma sensación que los invadió y que invade también a quienes observan cómo, lentamente, la Luna tapa a la Tierra.