Llega la octava edición del Prix Baron B – Édition Cuisine: abrió la convocatoria para cocineros de todo el país
La edición 2026 pondrá nuevamente el foco en proyectos gastronómicos integrales capaces de transformar la escena culinaria argentina a través del respeto por el producto, el entorno y las técnicas de cocina contemporánea.
Resumen para apurados
- Baron B abrió la convocatoria para la octava edición del Prix de Cuisine 2026, certamen que premiará proyectos gastronómicos federales el 27 de agosto en Buenos Aires por su excelencia.
- Hasta el 20 de julio, cocineros del país pueden inscribirse con propuestas de identidad regional y sustentabilidad, evaluados por un jurado de lujo liderado por Mauro Colagreco.
- El premio consolida un mapa federal de la cocina nacional, impulsando la excelencia y técnicas contemporáneas con incentivos económicos y pasantías internacionales de prestigio.
La gastronomía argentina vuelve a tener su gran cita anual con la apertura de la octava edición del Prix Baron B – Édition Cuisine, el certamen que reconoce a los proyectos culinarios más destacados del país por su excelencia, sustentabilidad, innovación y vínculo con el territorio.
Organizado por Baron B
El prestigioso premio abrió oficialmente su convocatoria 2026 y permitirá que cocineros de toda Argentina presenten sus proyectos hasta el próximo 20 de julio.
Un premio que impulsa la gastronomía argentina
Desde su creación en 2018, el Prix Baron B – Édition Cuisine se consolidó como uno de los reconocimientos más importantes de la cocina nacional, destacando propuestas que integran identidad regional, sustentabilidad, innovación y trabajo con comunidades locales.
La edición 2026 pondrá nuevamente el foco en proyectos gastronómicos integrales capaces de transformar la escena culinaria argentina a través del respeto por el producto, el entorno y las técnicas de cocina contemporánea.
Los interesados podrán completar su inscripción en el sitio oficial de Prix Baron B – Édition Cuisine 2026
Un jurado de lujo encabezado por Mauro Colagreco
La nueva edición contará con un jurado de figuras consagradas de la gastronomía argentina e internacional.
El presidente del jurado volverá a ser Mauro Colagreco, referente mundial de la alta cocina y creador del restaurante Mirazur, distinguido con estrellas Michelin.
Lo acompañarán:
Gonzalo Aramburu
Dolli Irigoyen
Gabriel Oggero
El jurado evaluará proyectos que reflejen una mirada contemporánea de la gastronomía, con especial atención al trabajo sustentable, la identidad local y la calidad técnica.
Cómo participar del Prix Baron B 2026
Los cocineros deberán presentar:
Un formulario completo
Un video de entre 2 y 5 minutos explicando el proyecto
Un plato representativo de su propuesta gastronómica
Además, el plato deberá estar maridado con alguna de las variedades de Baron B:
Baron B Extra Brut
Baron B Brut Nature
Baron B Brut Rosé
A diferencia de otras competencias culinarias, el certamen no exigirá el uso obligatorio de una proteína específica, permitiendo mayor libertad creativa a los participantes.
Qué premios recibirán los ganadores
El proyecto ganador obtendrá:
Un premio económico de $3.000.000
Una pasantía en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco en Francia
El tradicional corcho bañado en oro realizado por el reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols
Los otros dos finalistas recibirán:
$1.500.000 cada uno
Un corcho de plata como reconocimiento
La gran final se realizará el próximo 27 de agosto en el Faena Art Center.
Los proyectos ganadores de las ediciones anteriores
A lo largo de sus siete ediciones, el Prix Baron B distinguió proyectos gastronómicos de distintas regiones del país, consolidando un verdadero mapa federal de la cocina argentina.
Entre los ganadores se encuentran:
Proyecto Iberá, de Patricia Courtois en Corrientes
Gapasai, de Santiago Blondel en Córdoba
El Nuevo Progreso, de María Florencia Rodríguez en Tilcara
Kalma Restó, de Jorge Monopoli en Ushuaia
Ánima, de Emanuel Yañez García y Florencia Lafalla en Bariloche
Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge, en Misiones
Proyecto Pescado, ganador de la edición 2025 en Chapadmalal
Proyecto Pescado, el ganador de 2025
En la última edición, el jurado eligió a Proyecto Pescado por su innovadora propuesta basada en la pesca artesanal y el aprovechamiento integral del producto marino.
El proyecto fue impulsado por los cocineros Francisco Soldi, Elio Contreras, Facundo Maroñas y el pescador José María Villanueva.
Durante la final presentaron el plato “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, una creación que sintetizó el diálogo entre el mar argentino y el territorio bonaerense.
Con esta nueva edición, el Prix Baron B – Édition Cuisine reafirma su lugar como plataforma clave para visibilizar el talento, la creatividad y la evolución de la gastronomía argentina contemporánea.