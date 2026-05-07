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Llega la octava edición del Prix Baron B – Édition Cuisine: abrió la convocatoria para cocineros de todo el país

La edición 2026 pondrá nuevamente el foco en proyectos gastronómicos integrales capaces de transformar la escena culinaria argentina a través del respeto por el producto, el entorno y las técnicas de cocina contemporánea.

Llega la octava edición del Prix Baron B – Édition Cuisine: abrió la convocatoria para cocineros de todo el país
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Baron B abrió la convocatoria para la octava edición del Prix de Cuisine 2026, certamen que premiará proyectos gastronómicos federales el 27 de agosto en Buenos Aires por su excelencia.
  • Hasta el 20 de julio, cocineros del país pueden inscribirse con propuestas de identidad regional y sustentabilidad, evaluados por un jurado de lujo liderado por Mauro Colagreco.
  • El premio consolida un mapa federal de la cocina nacional, impulsando la excelencia y técnicas contemporáneas con incentivos económicos y pasantías internacionales de prestigio.
Resumen generado con IA

La gastronomía argentina vuelve a tener su gran cita anual con la apertura de la octava edición del Prix Baron B – Édition Cuisine, el certamen que reconoce a los proyectos culinarios más destacados del país por su excelencia, sustentabilidad, innovación y vínculo con el territorio.

Organizado por Baron B

El prestigioso premio abrió oficialmente su convocatoria 2026 y permitirá que cocineros de toda Argentina presenten sus proyectos hasta el próximo 20 de julio.

Un premio que impulsa la gastronomía argentina

Desde su creación en 2018, el Prix Baron B – Édition Cuisine se consolidó como uno de los reconocimientos más importantes de la cocina nacional, destacando propuestas que integran identidad regional, sustentabilidad, innovación y trabajo con comunidades locales.

La edición 2026 pondrá nuevamente el foco en proyectos gastronómicos integrales capaces de transformar la escena culinaria argentina a través del respeto por el producto, el entorno y las técnicas de cocina contemporánea.

Los interesados podrán completar su inscripción en el sitio oficial de Prix Baron B – Édition Cuisine 2026

Un jurado de lujo encabezado por Mauro Colagreco

La nueva edición contará con un jurado de figuras consagradas de la gastronomía argentina e internacional.

El presidente del jurado volverá a ser Mauro Colagreco, referente mundial de la alta cocina y creador del restaurante Mirazur, distinguido con estrellas Michelin.

Lo acompañarán:

Gonzalo Aramburu

Dolli Irigoyen

Gabriel Oggero

El jurado evaluará proyectos que reflejen una mirada contemporánea de la gastronomía, con especial atención al trabajo sustentable, la identidad local y la calidad técnica.

Cómo participar del Prix Baron B 2026

Los cocineros deberán presentar:

Un formulario completo

Un video de entre 2 y 5 minutos explicando el proyecto

Un plato representativo de su propuesta gastronómica

Además, el plato deberá estar maridado con alguna de las variedades de Baron B:

Baron B Extra Brut

Baron B Brut Nature

Baron B Brut Rosé

A diferencia de otras competencias culinarias, el certamen no exigirá el uso obligatorio de una proteína específica, permitiendo mayor libertad creativa a los participantes.

Qué premios recibirán los ganadores

El proyecto ganador obtendrá:

Un premio económico de $3.000.000

Una pasantía en el restaurante Mirazur junto a Mauro Colagreco en Francia

El tradicional corcho bañado en oro realizado por el reconocido orfebre argentino Juan Carlos Pallarols

Los otros dos finalistas recibirán:

$1.500.000 cada uno

Un corcho de plata como reconocimiento

La gran final se realizará el próximo 27 de agosto en el Faena Art Center.

Los proyectos ganadores de las ediciones anteriores

A lo largo de sus siete ediciones, el Prix Baron B distinguió proyectos gastronómicos de distintas regiones del país, consolidando un verdadero mapa federal de la cocina argentina.

Entre los ganadores se encuentran:

Proyecto Iberá, de Patricia Courtois en Corrientes

Gapasai, de Santiago Blondel en Córdoba

El Nuevo Progreso, de María Florencia Rodríguez en Tilcara

Kalma Restó, de Jorge Monopoli en Ushuaia

Ánima, de Emanuel Yañez García y Florencia Lafalla en Bariloche

Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge, en Misiones

Proyecto Pescado, ganador de la edición 2025 en Chapadmalal

Proyecto Pescado, el ganador de 2025

En la última edición, el jurado eligió a Proyecto Pescado por su innovadora propuesta basada en la pesca artesanal y el aprovechamiento integral del producto marino.

El proyecto fue impulsado por los cocineros Francisco Soldi, Elio Contreras, Facundo Maroñas y el pescador José María Villanueva.

Durante la final presentaron el plato “Mar y tierra. Invierno en Chapadmalal”, una creación que sintetizó el diálogo entre el mar argentino y el territorio bonaerense.

Con esta nueva edición, el Prix Baron B – Édition Cuisine reafirma su lugar como plataforma clave para visibilizar el talento, la creatividad y la evolución de la gastronomía argentina contemporánea.

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