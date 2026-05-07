Contra Banfield por Copa Argentina, San Martín recupera a Diellos y suma una sorpresa en ataque

Andrés Yllana vuelve a pararse frente a la pizarra con una duda que lo persigue desde que comenzó la temporada: qué hacer con el equipo cuando el calendario aprieta. El cruce de este viernes contra Banfield, por los 16avos de final de la Copa Argentina, aparece en medio de una semana determinante, porque apenas cuatro días después San Martín recibirá al líder Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional.