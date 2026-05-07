Contra Banfield por Copa Argentina, San Martín recupera a Diellos y suma una sorpresa en ataque

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán enfrenta a Banfield este viernes por Copa Argentina con el regreso de Diego Diellos y el juvenil Leonel Sir ante las bajas ofensivas de López y Facundo Pons.
- Ante las lesiones, el DT Andrés Yllana rearmó la lista buscando equilibrar el equipo titular tras haber avanzado en la fase previa con suplentes frente a Estudiantes de Río Cuarto.
- Este cruce pondrá a prueba el recambio del plantel en una semana clave, donde el equipo debe cuidar su envión anímico previo al duelo ante el líder de la Primera Nacional.
Andrés Yllana vuelve a pararse frente a la pizarra con una duda que lo persigue desde que comenzó la temporada: qué hacer con el equipo cuando el calendario aprieta. El cruce de este viernes contra Banfield, por los 16avos de final de la Copa Argentina, aparece en medio de una semana determinante, porque apenas cuatro días después San Martín recibirá al líder Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional.
El antecedente inmediato empuja al DT a pensar. Frente a Estudiantes de Río Cuarto, por los 32avos de final, apostó por una formación con mayoría de suplentes y la jugada le salió bien: el “Santo” avanzó por penales tras el 0 a 0 en Córdoba. Aquella tarde utilizó un esquema más flexible, cercano al 4-4-2, con Nahuel Manganelli; Elías López, Tiago Peñalba, Ezequiel Parnisari y Nahuel Gallardo; Benjamín Borasi, Jorge Juárez, Santiago Briñone y Matías García; Facundo Pons y Luciano Ferreyra.
Sin embargo, el contexto ahora es diferente. La victoria contra Atlético de Rafaela le dio aire al ciclo y también la necesidad de sostener la racha positiva. Por eso, Yllana quedó atrapado en una encrucijada: cuidar piernas pensando en el “Lobo jujeño” o apostar por una base titular para no perder envión.
ð´âªï¸ #CopaArgentina— Club AtlÃ©tico San MartÃn (@CASMOficial) May 7, 2026
Jugadores convocados ð¦ð¹
ð Estos son los elegidos por el DT, AndrÃ©s Yllana, para los 16avos de final de la Copa Argentina.
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Además, tampoco puede guardar demasiado. En la semana se confirmaron las lesiones de Kevin López y Pons, dos variantes ofensivas importantes dentro de la rotación. En contrapartida, Diego Diellos logró recuperarse del desgarro en el isquiotibial derecho que había sufrido durante la derrota contra Agropecuario y volvió a los convocados.
Todo indica que Diellos será el “9” contra Banfield. La incógnita pasa por saber si Yllana lo acompañará con otro delantero o si sostendrá una estructura con extremos y un único atacante.
Sorpresa en el ataque
La lista también dejó una sorpresa llamativa: la primera convocatoria de Leonel Sir. El delantero juvenil viene de convertirle hace apenas cinco días a Argentinos del Norte por la Liga Tucumana y se ganó un lugar en la delegación.
Además, la convocatoria marcó los regresos de Víctor Salazar, recuperado de una luxación de codo; Luca Arfaras, que vuelve a estar disponible tras la expulsión sufrida en la Primera Nacional; y Gonzalo Rodríguez. También reapareció Agustín Graneros, que asoma como una variante ante la ausencia de Kevin López.