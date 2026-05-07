Secciones
EconomíaNoticias económicas

El retraso en la cosecha y el aumento de costos marcan el inicio de la nueva zafra para los cañeros

En el sector advierten que las lluvias demoraron el arranque de los trabajos en los cañaverales y complican la continuidad de la molienda. A esto se suma la fuerte suba en los insumos.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La zafra sucroalcoholera 2026 inició en Tucumán con demoras por lluvias y aumentos de costos, afectando la molienda de más de 300.000 hectáreas de caña este mayo.
  • El exceso de humedad impide el ingreso de máquinas al 80% de los campos. La falta de continuidad operativa encarece la molienda y podría dejar caña sin cosechar al final del ciclo.
  • El sector depende de exportaciones y alcohol para evitar una sobreoferta. La suba en fertilizantes pone en riesgo la subsistencia de pequeños productores ante márgenes ajustados.
Resumen generado con IA

En el sector estiman que la nueva zafra sucroalcoholera en Tucumán se presentará con niveles de producción similares o levemente superiores a los de la campaña 2025. De todos modos, la temporada 2026 comenzó con varios días de retraso, lo que abrió interrogantes sobre el desarrollo de la molienda frente al volumen de caña previsto.

En ese contexto, Alejandro Dávalos, vocal de Cañeros Unidos del Este (CUE), advirtió sobre las dificultades operativas y económicas que enfrenta el sector cañero. “Es un año, como vienen los estudios de la Estación Experimental (Eeaoc), con casi similar caña respecto del año pasado, que es mucha caña, teniendo en cuenta que estamos casi en 306.000 o 308.000 hectáreas en la provincia con producción”, explicó Dávalos, al referirse a las perspectivas productivas para esta campaña.

Sin embargo, indicó que el mayor problema inmediato será el retraso en el arranque de la cosecha por el exceso de lluvias acumuladas en las últimas semanas. “Lo más complicado de esto va a ser el retraso que vamos a tener por el tema de las lluvias que hubo, que complica el arranque de la cosecha”, sostuvo en una entrevista con LG Play.

En ese sentido, detalló que la situación en los campos todavía impide el ingreso normal de maquinaria. “No hay suelo para entrar a cosechar todavía en el 80% en toda la provincia”, afirmó, y remarcó que esto genera un efecto directo sobre la actividad industrial: “Si no tenés una continuidad, no podés sostener molienda; a las fábricas se les complica si está arrancando y parando, y es un costo muy alto también”.

Dávalos hizo hincapié en que en el final de la molienda podría quedar “caña en pie”, es decir, sin cosechar.

Sobre el comportamiento del mercado, Dávalos reconoció que continúa latente el riesgo de una sobreoferta de azúcar, aunque remarcó que ese escenario puede amortiguarse si se sostienen las exportaciones y la producción de alcohol. “Ese riesgo sigue en pie siempre y cuando el azúcar no se exporte. Se reduce simplemente a que tenemos todos que exportar, tanto industriales como cañeros, para sacar los excedentes (de azúcares) de la provincia y del país”, expresó.

“Son las dos herramientas para ajustar: el alcohol y la exportación. Eso es lo que nos mantiene tonificado el precio interno”, agregó. Recordó que el valor del azúcar fue uno de los factores que más golpeó al sector durante la campaña pasada.

A la par, el dirigente cañero alertó por el fuerte aumento del costo de los fertilizantes, uno de los principales insumos para la actividad. “El gran problema que vamos a tener es el fertilizante. La verdad que se fue muy arriba el precio”, dijo. Y precisó: “La fertilización y la cosecha de caña son los dos gastos más grandes que tenemos en la producción”.

Finalmente, Dávalos advirtió sobre el impacto que este escenario puede tener en la continuidad de muchos productores. “Tenemos que tener caña con muy buenas producciones para afrontar los costos. Si no abonás, no tenés la producción en condiciones, sacás menos kilos por hectárea, y eso se transforma en un costo más alto. Hay productores que van a ir desapareciendo lamentablemente”, concluyó.

Temas TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
2

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle
3

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago
4

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros
5

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
4

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Qué industria ofrece sueldos de $14 millones y no logra cubrir puestos

Qué industria ofrece sueldos de $14 millones y no logra cubrir puestos

Comentarios