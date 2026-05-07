El retraso en la cosecha y el aumento de costos marcan el inicio de la nueva zafra para los cañeros

Sobre el comportamiento del mercado, Dávalos reconoció que continúa latente el riesgo de una sobreoferta de azúcar, aunque remarcó que ese escenario puede amortiguarse si se sostienen las exportaciones y la producción de alcohol. “Ese riesgo sigue en pie siempre y cuando el azúcar no se exporte. Se reduce simplemente a que tenemos todos que exportar, tanto industriales como cañeros, para sacar los excedentes (de azúcares) de la provincia y del país”, expresó.