La productividad cañera se juega en las decisiones de manejo

La Eeaoc

Fernanda Leggio Neme, de la Eeaoc, expuso a su turno que en esta entidad vienen trabajando desde hace décadas en la fertilización nitrogenada de la caña de azúcar, con foco en la importancia del manejo de la nutrición dentro del cultivo. En ese sentido, recordó que durante años la investigación estuvo orientada a comprobar la respuesta de la caña al fertilizante, con el objetivo de generar información que permitiera tomar mejores decisiones agronómicas. Sin embargo, planteó una definición central: el desafío actual ya no pasa por confirmar si la caña responde a la fertilización nitrogenada, “sino por entender cómo, cuándo y cuánto se debe aplicar para que esa respuesta sea la mejor posible”.