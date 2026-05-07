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Tucumán se deja llevar por la nostalgia: discos, recuerdos y clásicos para un fin de semana súper retro

La feria de vinilos será el corazón del plan, con una variedad de objetos que invitan a viajar en el tiempo; la previa se enciende con una fiesta cargada de clásicos que marcaron generaciones.

El próximo domingo 10 de mayo se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Vinilos Tucumán. El próximo domingo 10 de mayo se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de Vinilos Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán vivirá un fin de semana retro con la Feria de Vinilos el domingo 10 de mayo en Hills del Aeroclub y la fiesta Pacará Classic el sábado, celebrando la cultura analógica local.
  • La feria dominical ofrecerá discos y consolas retro con entrada gratuita, mientras que la fiesta del sábado contará con DJs repasando clásicos musicales desde los 80 hasta los 2000.
  • Estas iniciativas consolidan la tendencia del revival en la provincia, transformando el consumo digital en una experiencia física y social que atrae a diversas generaciones.
Resumen generado con IA

Vivimos en una época dominada por lo inmediato y lo digital, pero este fin de semana todo eso quedará en segundo plano. El leve crujido de la púa sobre el vinilo, ese instante previo en el que la música parece tomar aire antes de sonar, volverá a ser protagonista en Tucumán. No es para menos. Desde hace tiempo que en la provincia crece el interés por reencontrarse con formatos y objetos que invitan a escuchar las canciones de otra manera, como si cada canción trajera consigo un recuerdo intacto del pasado.

Con ese clima, el domingo en Hills del Aeroclub (Isla Soledad 2.870), en Yerba Buena, vuelve la Feria de Vinilos Tucumán. Más que un lugar para comprar o vender (algo hermoso para los coleccionistas), también es una excusa para viajar un poco en el tiempo. Habrá discos, CDs, DVDs, Laserdisc, Blu-ray y consolas retro, un combo todo en uno, que invitará a los curiosos a frenar un rato y dejarse llevar por los recuerdos.

Según los organizadores, durante el día habrá también un sector dedicado especialmente a los años 80, con elementos que marcaron a toda una generación. Desde las 16 hasta las 22, el predio se transformará en una especie de museo vivo, donde los objetos contarán una historia y cada visitante, seguramente, recordará una anécdota. Para quienes quieran extender la experiencia, el lugar abrirá desde el mediodía con una propuesta gastronómica que acompañará la jornada.

La feria, con entrada libre y gratuita, se consolida, año tras año, como uno de los eventos que mejor sintetiza el creciente interés por lo retro en la provincia.

La previa

Pero ojo. Los amantes de lo retro pueden también tener su  "previa". Un día antes, el sábado, se hará la Fiesta Pacará Classic, en Quinta El Pacará 3. Allí, el recorrido será solamente musical: una selección de clásicos que van desde los años 80 hasta los 2000. La música estará a cargo de Raúl Fariña, Daniel Inorio y Augusto Gallucci.

Así, la fiesta se suma a este clima de revival que gana terreno en la provincia, aunque sea por unas horas; y a esos momentos en los que la música no solo se escuchaba, sino que también se la vivía.

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