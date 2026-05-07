Tucumán se deja llevar por la nostalgia: discos, recuerdos y clásicos para un fin de semana súper retro

Vivimos en una época dominada por lo inmediato y lo digital, pero este fin de semana todo eso quedará en segundo plano. El leve crujido de la púa sobre el vinilo, ese instante previo en el que la música parece tomar aire antes de sonar, volverá a ser protagonista en Tucumán. No es para menos. Desde hace tiempo que en la provincia crece el interés por reencontrarse con formatos y objetos que invitan a escuchar las canciones de otra manera, como si cada canción trajera consigo un recuerdo intacto del pasado.