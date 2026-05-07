¿Cuánto gana un trabajador de la construcción en mayo 2026? Guía completa de sueldos y adicionales

Para los electricistas y plomeros, la determinación de los honorarios responde a esquemas de precios de referencia que permiten una mayor adaptabilidad ante las variaciones económicas. Esta flexibilidad distingue a los trabajadores independientes de aquellos insertos en la estructura formal de las grandes obras. De este modo, la conformación del presupuesto final varía según el tipo de contratación, la complejidad del arreglo y las escalas salariales que se actualizan periódicamente en cada región.