¿Cuánto gana un trabajador de la construcción en mayo 2026? Guía completa de sueldos y adicionales

Resumen para apurados
- En mayo 2026, trabajadores de construcción en Argentina perciben nuevos salarios y adicionales fijados por paritarias para mitigar el impacto de la inflación en el sector.
- Las escalas se definen por hora y zona geográfica, desde CABA hasta Tierra del Fuego. Incluyen adicionales fijos y varían según la especialidad del oficial o el rol de ayudante.
- Estos valores funcionan como guía esencial para el mercado laboral y la elaboración de presupuestos, buscando equilibrar el poder adquisitivo frente a la volatilidad económica.
En un escenario marcado por el impacto de la inflación, los valores vigentes para las tareas de construcción y servicios técnicos funcionan como una guía fundamental para el mercado laboral. Este sector reúne a profesionales de diversas áreas y sus ingresos dependen tanto de las paritarias oficiales. Mientras el rubro de la albañilería se rige por acuerdos colectivos pactados entre gremios y cámaras empresariales, otras especialidades operan bajo una lógica distinta.
Para los electricistas y plomeros, la determinación de los honorarios responde a esquemas de precios de referencia que permiten una mayor adaptabilidad ante las variaciones económicas. Esta flexibilidad distingue a los trabajadores independientes de aquellos insertos en la estructura formal de las grandes obras. De este modo, la conformación del presupuesto final varía según el tipo de contratación, la complejidad del arreglo y las escalas salariales que se actualizan periódicamente en cada región.
Cuánto cobra un albañil en mayo 2026
Zona A
CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán
- Oficial Especializado: $6.119 por hora + $125.400 (adicional).
- Oficial: $5.235 por hora + $114.400 (adicional).
- Medio Oficial: $4.837 por hora + $104.900 (adicional).
- Ayudante: $4.452 por hora + $98.500 (adicional).
- Sereno: $808.877 mensual + $98.500 (adicional).
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $6.792 por hora + $139.200 (adicional).
- Oficial: $5.813 por hora + $127.300 (adicional).
- Medio Oficial: $5.362 por hora + $116.600 (adicional).
- Ayudante: $4.965 por hora + $109.400 (adicional).
- Sereno: $901.124 mensual + $109.400 (adicional).
Santa Cruz
- Oficial Especializado: $9.394 por hora + $192.500 (adicional).
- Oficial: $8.808 por hora + $180.500 (adicional).
- Medio Oficial: $8.499 por hora + $174.200 (adicional).
- Ayudante: $8.252 por hora + $151.200 (adicional).
- Sereno: $1.352.267 mensual + $151.200 (adicional).
Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $12.238 por hora + $250.700 (adicional).
- Oficial: $10.469 por hora + $228.700 (adicional).
- Medio Oficial: $9.675 por hora + $209.800 (adicional).
- Ayudante: $8.905 por hora + $197.000 (adicional).
- Sereno: $1.617.754 mensual + $197.000 (adicional).