GEMSA realizará tres días de pruebas de manejo de los nuevos modelos de Chevrolet en Yerba Buena

- Captiva PHEV — El primer SUV híbrido enchufable de Chevrolet en Sudamérica. Combina un motor naftero con uno eléctrico para una potencia combinada de 204 CV, 310 Nm de torque y una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros; ideal tanto para la ciudad como para la ruta. En zonas urbanas puede circular exclusivamente en modo eléctrico.