GEMSA realizará tres días de pruebas de manejo de los nuevos modelos de Chevrolet en Yerba Buena

GEMSA, concesionario oficial Chevrolet en Tucumán, organiza una jornada especial de pruebas de manejo durante tres días consecutivos. La propuesta es tan simple como contundente: venir, subirse y descubrir en primera persona por qué Chevrolet es hoy una de las marcas más innovadoras del mercado argentino.
El evento se realizará los días jueves 7, viernes 8 y sábado 9 de mayo, en horario de 10 a 18 hs, en Av. Perón 1780 – City Place.
Una flota que marca el rumbo de la movilidad
Lo que hace especial a esta Experiencia Test Drive no es solo la posibilidad de manejar vehículos, y probar alternativas; es que se presenta toda una nueva cartera de productos de Chevrolet en Argentina, protagonistas de la apuesta por la electromovilidad.
- Spark EUV — El primer vehículo 100 por ciento eléctrico que Chevrolet lanzó en Argentina. Su propuesta técnica es sólida: motor de 102 CV con 180 Nm de torque instantáneo, batería de 42 kWh y autonomía de hasta 360 kilómetros. Silencioso, ágil y completamente urbano.
- Captiva PHEV — El primer SUV híbrido enchufable de Chevrolet en Sudamérica. Combina un motor naftero con uno eléctrico para una potencia combinada de 204 CV, 310 Nm de torque y una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros; ideal tanto para la ciudad como para la ruta. En zonas urbanas puede circular exclusivamente en modo eléctrico.
- Tracker RS — La versión más deportiva del SUV más vendido de la marca. Motor 1.2 Turbo, diseño renovado fabricado en Argentina y equipamiento tecnológico completo incluyendo asistencias avanzadas a la conducción.
- S10 High Country — La versión tope de gama de la pick-up mediana de Chevrolet. Motor turbodiesel de 200 CV y 500 Nm de torque, tracción 4x4 y equipamiento premium. Una propuesta para quienes buscan rendimiento tanto en ruta como caminos rurales.
- Montana Premier — La pick-up que fusiona el confort y estilo de una SUV con la robustez y versatilidad de una camioneta. Su exclusiva caja Multi-Flex ofrece una capacidad de carga de 874 litros.
Todos los que estén interesados en la propuesta de Experiencia Test Drive o en consultar por las ofertas de Chevrolet y GEMSA pueden acercarse al City Place en Yerba Buena o también comunicarse a través de los distintos canales disponibles de la empresa:
Teléfono: 0810-555-6777 WhatsApp Ventas: 3813533995
Si ya tenés un Chevrolet y querés realizar una consulta sobre el taller de postventa, comunicate al 3813671234.
Se puede encontrar más información en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de GEMSA.