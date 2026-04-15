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Oportunidades únicas en Gemsa: tasa 0% y Bonificaciones especiales

En abril llegan condiciones especiales para adquirir tu próximo Chevrolet 0 km.

Oportunidades únicas en Gemsa: tasa 0% y Bonificaciones especiales
Hace 1 Hs

Gemsa en conjunto con Chevrolet lanzan una campaña que acompaña e impulsa las novedades comerciales propuestas por la marca. Además de las inigualables condiciones de financiación con tasa 0%, Gemsa presenta bonificaciones en productos puntuales y por tiempo limitado hasta agotar stock.

El abril se lanzaron atractivas opciones de financiación:

- Hasta $25.000.000 a tasa 0% en Chevrolet Onix y Onix Plus.

- Hasta $20.000.000 a tasa 0% en Chevrolet Tracker y Spin.

- Hasta $30.000.000 a tasa 0% en Chevrolet Montana.

- Hasta $26.500.000 a tasa 0% en Chevrolet Captiva.

- Hasta $35.000.000 a tasa 0% en Chevrolet S10 LTZ y HC.

Oportunidades únicas en Gemsa: tasa 0% y Bonificaciones especiales

Para hacer más accesible la propuesta a las tasas especiales se agregan bonificaciones de hasta $2.000.000 en Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker y Chevrolet S10; y de hasta $3.000.000 en Chevrolet Montana.

Gemsa completa su propuesta con las opciones de Plan de Ahorro Chevrolet y Usados. Ambos canales continúan siendo una excelente oportunidad, con una amplia variedad de unidades y posibilidades para llegar a tu próximo vehículo.

En Tucumán, podés acercarte a las sucursales de Gemsa en Av. Benjamín Aráoz 1205, San Miguel de Tucumán, o en España 1717, Concepción.

Oportunidades únicas en Gemsa: tasa 0% y Bonificaciones especiales

También podés comunicarte a través de los distintos canales disponibles:

Teléfono: 0810-555-6777

WhatsApp Ventas: 3813533995

Si ya tenés un Chevrolet y querés realizar una consulta sobre el taller de postventa, comunicate al 3813671234

Encontrá más información en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de Gemsa.

Oportunidades únicas en Gemsa: tasa 0% y Bonificaciones especiales
Esta nota es de acceso libre.
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