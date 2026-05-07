Estados Unidos atravesó un 2025 más violento pero menos antisemita

En 2025 se registraron 6.274 agresiones, actos de acoso y de vandalismo en Estados Unidos, con una media de 17 al día. Mientras que en 2024 y 2023 la cifra fue de 9.354 y 8.873, respectivamente. Este total, aunque a la baja, “sigue siendo claramente muy superior” a las cifras entre 1979, cuando la ADL comenzó a llevar registros, y el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.