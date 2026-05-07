Secciones
›› ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos atravesó un 2025 más violento pero menos antisemita

Las agresiones físicas alcanzan niveles récord.

Estados Unidos atravesó un 2025 más violento pero menos antisemita
Hace 2 Hs

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Los incidentes antisemitas en Estados Unidos, que se dispararon después del 7 de octubre de 2023, disminuyeron en 2025. Sin embargo, las agresiones físicas alcanzan niveles récord, según el informe anual de la organización de lucha contra el antisemitismo Anti-Defamation League (ADL). Tres personas murieron en ataques con motivaciones antisemitas, algo que no ocurría desde 2022, según la ONG.

Dos empleados de la embajada de Israel murieron en un tiroteo frente a un museo judío en Washington en mayo, y una mujer falleció en junio tras el lanzamiento de artefactos incendiarios durante una manifestación en Colorado por la liberación de los rehenes israelíes en Gaza.

En 2025 se registraron 6.274 agresiones, actos de acoso y de vandalismo en Estados Unidos, con una media de 17 al día. Mientras que en 2024 y 2023 la cifra fue de 9.354 y 8.873, respectivamente. Este total, aunque a la baja, “sigue siendo claramente muy superior” a las cifras entre 1979, cuando la ADL comenzó a llevar registros, y el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El número de agresiones físicas, por su parte, ha pasado de 196 en 2024 a 203 en 2025. Entre estos incidentes, 32 implicaron el uso de un arma letal, frente a 23 en 2024.

Esto convierte a 2025 en “uno de los años más violentos jamás registrados para los judíos estadounidenses”, según Jonathan Greenblatt, director de la ADL.

Los estados que registraron el mayor número de incidentes fueron Nueva York (1.160), California (817) y Nueva Jersey (687), tres de los cuatro estados que albergan la mayor población judía del país.

Universidades

La ADL constató una disminución del 66% de los incidentes en las universidades. “En parte, porque estas están enfrentando el antisemitismo en sus campus”. El número de incidentes en las escuelas públicas desde preescolar hasta el último curso de secundaria se mantiene, en cambio, relativamente estable.

En tanto, las concentraciones “marcadas por una retórica extremadamente hostil hacia Israel, que cae en el antisemitismo” y la “propaganda supremacista blanca antisemita” han disminuido de forma significativa.

En 2026 se registró un ataque con un camión que embistió una sinagoga en las afueras de Detroit y un incendio intencional que destruyó gran parte de una sinagoga de Mississippi.

Temas Estados Unidos de AméricaFranja de Gaza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que no y cuáles son las consecuencias
1

Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que "no" y cuáles son las consecuencias

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano
3

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado
4

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría
5

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk
2

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
3

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser migajeras
4

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser "migajeras"

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa”

Alberto Lebbos responsabilizó al Ministerio Público Fiscal por el resultado del juicio: “Fue una investigación desastrosa”

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Comentarios