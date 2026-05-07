Cartas de lectores: La suba de la energía

La reciente Resolución Ersept N.º 205/26 publicada el 31/03/2026 en el Boletín Oficial, vuelve a trasladar a la tarifa eléctrica provincial el aumento de los costos mayoristas de la energía autorizados por el gobierno nacional. En términos concretos, el usuario tucumano enfrenta un nuevo incremento en su boleta, con un cargo por energía que supera los $146 por kWh y un peso creciente del alumbrado público, que también integra la factura final. Este ajuste no puede analizarse aisladamente. Se inscribe en un cambio estructural del esquema nacional, con la implementación de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reducen el alcance de la asistencia estatal y limitan el beneficio a consumos básicos. En la práctica, esto implica que una mayor porción del costo del sistema es absorbida directamente por los usuarios. El impacto es evidente: aumento del gasto en servicios esenciales, presión sobre los ingresos familiares y traslado de costos a la actividad comercial y productiva. La energía deja de ser solo un insumo y se convierte en un factor crítico del costo de vida. Resulta imprescindible garantizar transparencia en la tarifa y mecanismos efectivos de protección para los usuarios..