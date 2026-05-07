Cartas de lectores: Accidente de una docente

Ante el lamentable accidente de la Directora de la escuela de San José de Chasquivil, cuyo diagnóstico previo es “ lesión grave de rodilla” cuyo pronóstico sería reservado, me permitiré sugerir lo siguiente: considerando el peligro que significa acceder por propios medios (caballo, mula, moto, a pie) a las escuelas de montaña (en especial a la escuela mencionada y otras), dado que son los docentes quienes deben buscan cómo llegar, el Ministerio de Educación de la Provincia debe disponer de un helicóptero ad-hoc para trasladar docentes a esas latitudes y que permanezcan en los albergues escolares durante 90 o 100 días (preferentemente tomando los meses de mayo, junio y julio, por las efemérides más importantes) continuados, en los cuales desarrollen los contenidos sin tener que subir y bajar cada 15 días con las comodidades mínimas, suficientes y necesarias para vivir ese tiempo en lugares de montaña, y con la colaboración de personal de servicio y de enfermería (uno por cada especialidad) para realizar las tareas correspondientes. Durante esos 90 o 100 días (la mitad de los días previstos para el ciclo lectivo) se tendría que ajustar el programa académico (con un poco más de horas por día) hasta completar la currícula establecida por ley y luego los docentes regresan a sus hogares sin alterar los meses de sueldo establecidos para todo el ciclo lectivo. Es muy loable la labor de educar en lugares inhóspitos, lo que constituye un valioso aporte para igualar oportunidades en la educación a niños y jóvenes. También sería loable proteger la salud (y la vida) de esos educadores, que con un gran sacrificio llevan los contenidos escolares, arriesgando su integridad física y mental. Se podrá aducir que los costos operativos serían mayores; la respuesta sería que la educación no constituye un costo, sino una inversión para conseguir rescatar mentes que pueden resultar brillantes en beneficio de nuestra sociedad y de nuestro país. Estoy seguro de que las autoridades educativas están muy al tanto de los problemas que conlleva la educación en escuelas de montaña. La prueba de esto está en la reciente incorporación de Internet para esos establecimientos y las mejoras de los albergues escolares. No tengo dudas de que se sabrá interpretar las sugerencias vertidas en esta carta y quizás las autoridades pudieran mejorarlas, a los fines de seguir avanzando en la tarea educativa.