En el corazón de la ciencia pública

Este es uno de los ejemplos de los emprendimientos que la ciencia pública ha dejado como legado de la capacidad de los argentinos para generar propuesta de alto impacto global. El financiamiento a estas disciplinas es clave para seguir promoviendo la innovación y el desarrollo, formando capital humano de forma permanente. Más allá de las cuestiones netamente financieras y de las crisis económicas recurrentes, el sistema de ciencia e investigación sigue siendo uno de los más respetados del mundo. De hecho, el Conicet es uno de los organismos de mejor reputación mundial. Por esa razón, la ciencia pública es el corazón de un sistema educativo que requiere financiamiento y, por sobre todo, un impulso para continuar exponiendo al planeta lo que somos capaces de hacer.