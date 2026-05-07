“La casa de los espíritus” pudo ser un 10

Es tan pulcra y correcta esta versión seriada de “La casa de los espíritus”, estrenada por Prime Video, que cuesta entrarle en la crítica. Todo está cuidadísimo: la “bendición” impartida al proyecto por Isabel Allende, cada línea del guión, la elección del elenco, la luminosa paleta de colores, el espacio para la denuncia política, los topetazos de realismo mágico. Hasta la voz de Mon Laferte acompañando los títulos. Es, ni más ni menos, un largo etcétera a prueba de cuestionamientos. Y aún así, en ese afán perfeccionista tan propio de las producciones latinoamericanas for export hay algo que no termina de encajar. Será que a esta casa de los espíritus le está faltando una voz propia, un carácter que la despegue del moderno clásico literario. Habiendo tanta magia en el medio pudo haber volado con mucha mayor libertad. La serie se atornilló al libreto, lo que no está mal, pero a sabiendas de que es un corset imposible de desatar.