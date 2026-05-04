Cayó de un caballo en la alta montaña y debieron evacuarla en helicóptero

Ante la complejidad del terreno y la urgencia del cuadro, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo de Luis Medina Ruiz, activó un operativo de aeroevacuación (MEDEVAC) que permitió el rápido acceso del equipo médico al lugar. La misión fue encabezada por el doctor Mario Nieva, acompañado por el enfermero Mario Filomeno, quienes realizaron la estabilización inicial de la paciente.