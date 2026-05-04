Cayó de un caballo en la alta montaña y debieron evacuarla en helicóptero

Resumen para apurados
- Una directora de escuela rural de 52 años fue evacuada en helicóptero tras caer de un caballo en San José de Chasquivil, Tucumán, debido a un traumatismo severo de rodilla.
- El operativo MEDEVAC, coordinado por Salud Pública, permitió asistir a la docente en una zona de difícil acceso y trasladarla a un centro especializado para su estabilización.
- El rescate destaca el fortalecimiento del sistema de emergencias provincial para garantizar atención en áreas remotas y geográficamente adversas de todo el territorio tucumano.
Una directora de una escuela rural de alta montaña fue asistida mediante un operativo de aeroevacuación sanitaria luego de sufrir un accidente mientras se desplazaba a caballo en una zona de difícil acceso del interior tucumano.
El episodio ocurrió en San José de Chasquivil, donde la mujer, de 52 años y máxima autoridad de una institución educativa local, sufrió una caída que le provocó un traumatismo severo en la rodilla.
Según informaron fuentes sanitarias, presentaba dolor intenso, inflamación e imposibilidad para caminar, aunque se encontraba lúcida y con signos vitales estables al momento de la primera atención.
Ante la complejidad del terreno y la urgencia del cuadro, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, a cargo de Luis Medina Ruiz, activó un operativo de aeroevacuación (MEDEVAC) que permitió el rápido acceso del equipo médico al lugar. La misión fue encabezada por el doctor Mario Nieva, acompañado por el enfermero Mario Filomeno, quienes realizaron la estabilización inicial de la paciente.
El traslado aéreo se concretó en helicóptero hasta el servicio de emergencias 107, desde donde la mujer fue derivada posteriormente a la Clínica Mayo para su evaluación y tratamiento especializado.
Desde la cartera sanitaria destacaron que este tipo de intervenciones forma parte del fortalecimiento del sistema de emergencias provincial, que busca garantizar el acceso oportuno a la atención médica incluso en zonas geográficas adversas.
En ese marco, remarcaron que la actual gestión continúa consolidando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, con el objetivo de preservar la vida y la salud de la población en todo el territorio tucumano.