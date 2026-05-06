Pierre Gasly lidera el ranking de destructores de la F1 tras su violento vuelco en Miami

El Gran Premio de Miami no sólo dejó un espectáculo vibrante en pista, sino también una factura extremadamente costosa para el equipo Alpine. Tras el violento accidente en la sexta vuelta que involucró a Pierre Gasly y Liam Lawson, el piloto francés se ha catapultado a la cima del "Destructors Championship" (el campeonato de destructores), una tabla que mide los gastos de reparación por accidentes en la Fórmula 1.