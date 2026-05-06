Pierre Gasly lidera el ranking de destructores de la F1 tras su violento vuelco en Miami

Resumen para apurados
- Pierre Gasly encabeza el ranking de daños en F1 tras volcar su Alpine en el GP de Miami por un choque con Lawson, sumando pérdidas por más de un millón de dólares en 2026.
- El siniestro se debió a una falla técnica en el coche de Lawson. Alpine es la segunda escudería con más gastos, mientras que Franco Colapinto se mantiene entre los más prolijos.
- Este millonario gasto condiciona el presupuesto de Alpine para la temporada. La regularidad de Colapinto emerge como un factor clave frente a los incidentes de su compañero de equipo.
El Gran Premio de Miami no sólo dejó un espectáculo vibrante en pista, sino también una factura extremadamente costosa para el equipo Alpine. Tras el violento accidente en la sexta vuelta que involucró a Pierre Gasly y Liam Lawson, el piloto francés se ha catapultado a la cima del "Destructors Championship" (el campeonato de destructores), una tabla que mide los gastos de reparación por accidentes en la Fórmula 1.
El impacto, que terminó con el monoplaza número 10 volcado sobre las barreras de la curva 17, fue calificado por el propio Gasly como el peor de su trayectoria. Gracias al halo, el piloto salió ileso, pero las finanzas de la escudería de Enstone sufrieron un golpe de USD 960.000 sólo por este incidente.
Alpine, en el podio de los gastos
Con únicamente cuatro carreras disputadas en 2026, los daños totales en el coche de Gasly ascienden a USD 1.110.000, sumando el vuelco en Miami y un toque previo en el debut de Melbourne. Esta cifra lo ubica como el piloto más "caro" de la parrilla actual.
Por el lado de las escuderías, Alpine se posiciona segunda en gastos totales, solo superada por Red Bull, que lidera con más de USD 1,5 millones tras los accidentes del joven Isaac Hadjar.
En la otra vereda del box francés, el argentino Franco Colapinto mantiene una planilla mucho más prolija: marcha 11° entre los 22 corredores con un gasto acumulado de USD 260.000, de los cuales la mayor parte corresponde a su incidente durante el GP de China.
Frustración en Alpine y una falla técnica en Racing Bulls
“Fue el peor accidente que sufrí, pero por suerte estoy bien”, declaró Gasly a los medios tras el impacto. El francés explicó que le dejó espacio a Lawson en el interior de la curva, pero sintió el toque que lo dejó boca abajo: “Es simplemente frustrante; se podría haber evitado”.
Sin embargo, la investigación de la FIA trajo claridad sobre la responsabilidad de la maniobra. Lawson explicó que sufrió una falla catastrófica en su caja de cambios justo antes de frenar: "Me quedé en punto muerto y no pude parar el coche". La telemetría confirmó la versión del neozelandés de Racing Bulls, exonerándolo de una sanción, aunque el daño económico para Alpine ya es irreversible.