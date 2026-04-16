Netflix lanzó el tráiler de Envidiosa 4: nuevos conflictos para Vicky y el regreso de un personaje clave

Resumen para apurados
- Netflix lanzó el tráiler de la cuarta y última temporada de Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, que se estrenará el 29 de abril para cerrar el ciclo de la historia de Vicky.
- Tras el éxito de entregas previas, el adelanto muestra a la protagonista enfrentando tensiones con el hijo de Matías y el inesperado regreso de Nicolás, el personaje de Benjamín Vicuña.
- El final de esta producción de Carolina Aguirre busca consolidarse como un hito de la ficción argentina en streaming, explorando con humor ácido el miedo al fracaso y la soledad.
La serie "Envidiosa" se prepara para su desenlace definitivo. Luego de una tercera temporada que dejó a los fanáticos a la espera de más, Netflix anunció el estreno de la cuarta y última entrega, acompañado por un adelanto que rápidamente generó repercusión en redes sociales.
Con Griselda Siciliani nuevamente en el centro de la historia, la ficción creada por Carolina Aguirre apuesta a cerrar el recorrido de su protagonista con una combinación de humor, conflictos personales y situaciones incómodas que ya son marca registrada.
El estreno de la última temporada ya tiene fecha confirmada: llegará a la plataforma el 29 de abril, marcando el cierre de una de las ficciones argentinas más comentadas de los últimos años.
Qué muestra el tráiler de la última temporada de "Envidiosa"
El adelanto anticipa nuevos desafíos para Vicky, quien intenta adaptarse a su presente sentimental mientras enfrenta situaciones tan incómodas como reveladoras. Uno de los momentos más destacados ocurre cuando busca acercarse al hijo de su pareja Matías, interpretado por Esteban Lamothe, pero termina descubriendo la mirada poco amable que el niño tiene sobre ella.
A esto se suma el regreso de un personaje clave: Nicolás, interpretado por Benjamín Vicuña, cuya aparición no solo reabre viejas tensiones emocionales, sino que también impacta en el plano laboral de la protagonista.
Entre enredos cotidianos y sesiones de terapia que vuelven a tener un rol central, la historia profundiza en los miedos de Vicky, especialmente aquellos vinculados al fracaso y a la soledad. Todo esto se desarrolla con el tono ácido y humorístico que caracteriza a la serie.
La temporada final contará además con un elenco destacado que incluye a Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman, junto a participaciones especiales que prometen sumar nuevas capas a la historia.