Netflix lanzó el tráiler de Envidiosa 4: nuevos conflictos para Vicky y el regreso de un personaje clave

Qué muestra el tráiler de la última temporada de "Envidiosa"

El adelanto anticipa nuevos desafíos para Vicky, quien intenta adaptarse a su presente sentimental mientras enfrenta situaciones tan incómodas como reveladoras. Uno de los momentos más destacados ocurre cuando busca acercarse al hijo de su pareja Matías, interpretado por Esteban Lamothe, pero termina descubriendo la mirada poco amable que el niño tiene sobre ella.