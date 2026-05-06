“Esta cancha es mi casa”: Augusto Bruchmann y el legado familiar que atraviesa al golf tucumano

La 59° edición del Abierto del Norte no significó solamente el regreso de uno de los torneos más importantes del país. También representó una vuelta emocional para muchos de los protagonistas que crecieron caminando los fairways de Alpa Sumaj. Y pocos lo viven de una manera tan personal como Augusto Bruchmann (h), actual presidente de la subcomisión de golf del Jockey Club de Tucumán.