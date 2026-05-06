Vino desde Salta, soñó con ser profesional y hoy divide su vida entre el golf y la facultad

La 59° edición del Abierto del Norte volvió a transformar a la cancha de Alpa Sumaj en un punto de encuentro para golfistas de distintas provincias del país. Entre profesionales consagrados, aficionados experimentados y jóvenes promesas, uno de los que llegó desde afuera de Tucumán fue Benicio Tuñon, un salteño de apenas 18 años que encontró en el torneo mucho más que una competencia: una oportunidad para seguir conectado con un deporte que marcó prácticamente toda su vida.